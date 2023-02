Olimpiadi della matematica a Foggia: il Dipartimento di Studi Umanistici è tra le sedi ufficiali

Da anni il Liceo Scientifico 'Alessandro Volta' di Foggia si impegna a coltivare la cultura Stem, riservando ai propri studenti diverse e stimolanti opportunità per mettersi in gioco. Su questa scia, si sta svolgendo in queste settimane l’edizione 2023 delle 'Olimpiadi della Matematica', pensate come occasione per stimolare, negli studenti, una riflessione sulle competenze acquisite durante il proprio percorso formativo.

L’evento è promosso dalla dirigente dell’istituto 'Volta', prof.ssa Gabriella Grilli, e dalla docente Maria Antonietta Pici. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unifg è stato scelto come sede ufficiale per la gara distrettuale di secondo livello, che si terrà il 16 febbraio 2023 alle ore 9.30.

Sin dalla prima edizione di Hackathon, nel 2019, il Distum è teatro di diverse iniziative di challenge-based learning, una metodologia che crede fermamente nel problem solving quale colonna portante di un apprendimento profondo e attivo. L’evento sarà anticipato dai saluti istituzionali del Prof. Sebastiano Valerio, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, e da un intervento della Prof.ssa Giusi Antonia Toto, coordinatrice del centro di ricerca Learning Science Hub e docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale.

Obiettivo principale dell’evento è la premiazione di giovani talenti emergenti nel settore Stem, un ambito essenziale per la crescita degli individui, delle comunità e degli ambienti professionali più disparati. Non a caso, tra le competenze chiave individuate dalla Comunità europea per l’apprendimento life-long, compare proprio la 'mathematical competence', ovvero la capacità di applicare il pensiero logico in diversi momenti della vita quotidiana per la risoluzione di problemi.

Alla competizione parteciperanno 138 studenti provenienti da 25 scuole superiori delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, selezionati fra 2270 concorrenti iniziali.