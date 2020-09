Operai al lavoro per ampliare le aule, slitta la riapertura del 'Notarangelo-Rosati': si partirà con la didattica a distanza

Era tutto pronto per la riapertura in programma lunedì 28 settembre. Invece, bisognerà attendere. Il 'Notarangelo-Rosati' di Foggia non riaprirà, almeno per la ripartenza delle lezioni in aula. lI motivo è l'inizio dei lavori per l'ampliamento delle aule, disposto dalla Provincia due giorni fa e partiti nella giornata di ieri. Il cantiere allestito non consente la ripartenza in presenza, per questo l'inizio del nuovo anno scolastico sarà ancora virtuale: le lezioni si svolgeranno a distanza con 4 ore da 50 minuti con attività in sincrono e 2-3 ore con attività asincrone dal lunedì al venerdì.

"Eravamo pronti, ma i lavori ci costringono a prorogare la riapertura", spiega a FoggiaToday la dirigente scolastica Irene Patrizia Sasso. "Ci sono delle difficoltà oggettive che ci impediscono di riaccogliere gli studenti. È un momento difficile per tutti, non siamo gli unici a viverlo, ma gli operai stanno operando molto celermente. Spero che entro una settimana possa essere tutto pronto".

I lavori riguarderanno l'ampliamento di diverse aule, che consentirà la didattica in presenza per tutti, senza ricorrere all'alternanza con la Dad, oltre alla realizzazione di passerelle necessarie per favorire gli ingressi diversificati. La Sasso prova a restare positiva: "Il ritardo potrebbe anche aiutarci, data la recrudescenza di casi registrata negli ultimi giorni".

Anche l'istituto di via Napoli non è stato risparmiato dal problema legato ai banchi monoposto: "Siamo ancora in attesa. Chissà che questa apertura ritardata non si riveli vantaggiosa". Tuttavia, sarà garantita l'accoglienza per i ragazzi delle prime: "Ci serviremo dell'aula magna e della palestra, ovviamente con ingressi scaglionati".