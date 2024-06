Gli alunni della 'Leopardi' in scena: debutto al Teatro del Fuoco con il musical 'Mary Poppins'

Non una recita scolastica, ma un vero e proprio musical con 108 alunni in scena tra attori, ballerini e coristi. E’ lo spettacolo musicale “Mary Poppins, l'arte di educare con un po' di zucchero”, portato in scena nella splendida cornice del ‘Teatro del Fuoco’, dal XII circolo didattico Giacomo Leopardi di Foggia.

La scelta del soggetto da mettere in scena non è stata casuale: l’obiettivo dei docenti che hanno messo su lo spettacolo - scena dopo scena e coreografia dopo coreografia - era portare sotto i riflettori la 'dimensione educativa' nella sua complessità, il ruolo degli educatori e della famiglia nonché le legittime aspettative dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Temi importanti resi accessibili ai più piccoli grazie ai consigli e agli insegnamenti della più magica delle tate - Mary Poppins, appunto - che ha accompagnato nella crescita intere generazioni di bambini. Il musical è stato realizzato grazie al grande impegno dei docenti dell’istituto (che hanno saputo valorizzare, nella costruzione dello spettacolo, attitudini e le abilità dei singoli alunni), delle famiglie che hanno collaborato nella preparazione di scene e costumi e di quanti, in vari modi, hanno contribuito al debutto.