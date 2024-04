Scuola, la Puglia guarda all’Orientamento al lavoro e alle professioni

Sono oltre 51mila le alunne e gli alunni che, a livello nazionale, sono iscritti nel corrente anno scolastico all’indirizzo di studi ‘Servizi per la sanità e l’assistenza sociale’, dal 1° al 5° anno di corso dei nuovi percorsi professionali.

Per confrontarsi su questo dato, al polo educativo 'Cascina Oremo' di Biella, nei giorni del 12-13 e 14 aprile, docenti e dirigenti del corso d’istruzione professionale si sono incontrati con i rappresentanti dell’Università, degli Enti locali e del Terzo settore per discutere proposte innovative utili a progettare insieme un curricolo di scuola che renda più efficace la preparazione delle studentesse e degli studenti e li apra alle professioni di cura contribuendo allo sviluppo del territorio e al benessere sociale.

Alle Tavole rotonde e al seminario di studi, organizzato dalla Rete Nazionale Renaissans non poteva mancare la Puglia, con 37 istituzioni scolastiche che erogano formazione nella nostra Regione, di cui 6 presenti nella provincia di Foggia (solo presso l’Istituto Einaudi, oggi, il corso è frequentato da più di 300 studenti).

Due le domande fondamentali: “Mancano gli sbocchi lavorativi per i diplomati del settore. Perché? Non sono necessari o è solo un problema di vincoli dati da norme giuridiche? Cosa fare per migliorare la preparazione degli studenti del corso?”

Diverse le proposte intercettate all’interno dei gruppi di lavoro tra cui, ad esempio, “la definizione di una proposta di sviluppo del percorso scolastico comune a tutti gli istituti italiani, sul quale innestare le declinazioni rispondenti alle esigenze del territorio, alle attitudini e alle aspettative delle studentesse e degli studenti”, come affermato dalla presidente della Rete Nazionale, Patrizia Sciarma.

Ma la risposta sulla quale riflettere insieme è senz’altro questa: “Sì, sono necessari! Le studentesse e gli studenti che seguono questo corso sono utili e lo saranno sempre di più, perché sono preparati e hanno il desiderio e la capacità di prendersi cura della persona e della comunità”.