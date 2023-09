Il liceo 'Volta' accoglie la nuova dirigente Ida La Salandra: "Profilo di indiscusso valore"

Per il Liceo 'Volta' l'anno scolastico che sta per iniziare segna una svolta. Sarà il primo con la nuova dirigente scolastica, Ida La Salandra, alla quale il liceo foggiano dà il benvenuto con una nota sui social: "Siamo lieti di continuare la nostra storia, il nostro impegno, con accanto una Dirigente dal profilo culturale, etico ed umano, di indiscusso valore, visto anche il pregevole lavoro svolto presso la Scuola secondaria di primo grado L. Murialdo", si legge.

"Il mondo della scuola, in particolare in questa fase storica della Capitanata e del suo capoluogo, rappresenta una vera e propria palestra in cui le nuove generazioni possono declinare nelle proprie comunità i valori del bene comune e del rispetto per l'altro, nel tentativo di creare una cittadinanza attiva e solidale che possa avere riverberi costruttivi nel nostro territorio. Il Liceo A. Volta, in tutti questi anni, con la guida della Dirigente uscente, Gabriella Grilli, ha cercato di promuovere nuovi modelli educativi, grazie al dialogo con interlocutori provenienti dal mondo della Cultura, della Ricerca, del Sociale, intessendo una rete di collaborazione con tutte le Istituzioni, sia a livello locale, sia a livello nazionale. Auguriamo, dunque, alla nostra Dirigente Ida La Salandra un buon anno scolastico, certi che insieme riusciremo ad affrontare, con sicurezza, competenza e umanità, le nuove sfide educative che abbiamo di fronte".