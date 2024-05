A Foggia il 'diario' speciale della polizia: la legalità si costruisce dai banchi di scuola

La Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha organizzato la presentazione del progetto 'Il mio diario', giunta alla 11^ edizione, finalizzato ad avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale educare al rispetto delle regole e ai valori dell’amicizia e della solidarietà.

L’agenda scolastica - attraverso i super eroi della legalità Vis e Musa e l’aiuto dei loro amici animali, con l’importante contributo del noto personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton - affronta i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di Internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile del bullismo e cyberbullismo.

Inoltre, verranno affrontati gli argomenti individuati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per i programmi di Educazione Civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, in modo da proporre lo strumento anche come supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani.

Ciò premesso, per l’anno 2024/2025 è stata scelta la provincia di Foggia quale destinataria delle agende scolastiche da distribuire agli studenti delle classi 4^ dei vari Istituti Primari.

La cerimonia di presentazione del progetto si terrà domani, 31 maggio, alle 11, presso l'istituto comprensivo 'Foscolo-Gabelli', in via Carlo Baffi - alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. La stessa sarà animata da performance canore e danzanti degli studenti frequentanti l’Istituto, da un momento didattico con la professoressa dell’Università di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Rossella Palmieri e dall’intrattenimento dell’attore foggiano Dino La Cecilia.

Inoltre, saranno allestiti stand illustrativi delle attività compiute giornalmente dalla Polizia di Stato, nonché una serie di scatti fotografici effettuati dagli studenti nell’ambito di un progetto sulla legalità.