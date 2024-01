Prende il via il 'Percorso Steam': continuano le innovazioni al liceo 'Volta'

Il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Foggia si rinnova per rispondere ai bisogni formativi dei ragazzi e agli orientamenti ministeriali. Nasce, dunque, dal prossimo anno scolastico, il nuovo 'Percorso Steam' (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Da settembre 2024 gli studenti e le studentesse delle classi prime potranno frequentare un corso di studi nuovo e stimolante, centrato proprio sulle Steam.

Questo percorso innovativo altro non è che l’evoluzione e la valorizzazione delle discipline matematico-scientifico-umanistiche, già in essere nell’indirizzo di ordinamento e nelle scienze applicate. Di qui la scelta di inaugurare un percorso di studi che partendo dalle discipline di indirizzo, per le quali è previsto un ampliamento del monte ore, va ad approfondire, mediante attività interdisciplinari dal forte taglio laboratoriale, contenuti di matematica, fisica, scienze naturali e discipline umanistiche.

ttraverso metodologie vincenti e il lavoro in team, si promuoverà un approccio interdisciplinare, senza trascurare gli aspetti specialistici e i principi epistemiologici delle diverse discipline. Un’innovazione, questa, nel segno della tradizione propria del liceo scientifico e dell’unità del sapere che i grandi hanno lasciato a noi come intramontabile eredità.

Il 'Percorso Steam' sarà presentato ufficialmente, domenica 14 gennaio 2024 dalle ore 10.00 alle ore 12.30, nell’Aula Magna del Liceo, sito in via Martiri di Via Fani n. 1, in occasione dell’Open Day (qui i dettagli della nuova offerta formativa).