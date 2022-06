Festival del racconto ambientale Bimed: primo premio ai ragazzi dell'I.c. 'San Giovanni Bosco-De Carolis'

Una rappresentanza di alunni della scuola secondaria di primo grado appartenenti all’istituto comprensivo 'San Giovanni Bosco-De Carolis', diretto dal dirigente prof. Lanfranco Barisano, nei giorni 26, 27 e 28 maggio scorsi, si è recata presso le isole Tremiti per partecipare al Festival del racconto ambientale organizzato dalla Bimed.

Dallo scorso anno scolastico l’istituto, per volontà della prof.ssa Antonietta Polignone, è entrato a far parte della Bimed, la più grande comunità di pratica educante d’Europa. Nel corrente anno scolastico, pertanto, alcune classi dell’Istituto (1^B, 2^A, 2^B, 2^C, 2^D) hanno partecipato alla staffetta di scrittura, un concorso di scrittura nazionale della Bimed che coinvolge scuole di tutta l’Italia: i ragazzi, partendo dall’incipit di un autore, hanno scritto un capitolo di un racconto il cui libro verrà consegnato loro nel mese di giugno.

Bimed, per rendere concrete le relazioni che si vengono a creare tra gli alunni, i docenti di tutta Italia che hanno aderito alla staffetta e gli scrittori degli incipit, a fine anno organizza incontri in diverse location tra cui le Isole Tremiti. Ed è proprio nell’isola di san Domino che gli alunni, accompagnati dalle docenti Antonietta Polignone, referente del progetto, e Michela Iannantuono, sostenitrice del progetto insieme al prof. Severino Stea, hanno partecipato alle innumerevoli attività laboratoriali organizzate dallo staff della Bimed, nonché alla 'Champions Music Cup' che ha visto gli alunni dell’ I.c. 'San Giovanni Bosco-De Carolis' protagonisti di ben otto sfide: Il quizzone di cultura generale, Indovina il personaggio, gara di ballo, performance teatrale, tiro alla fune, indovina la canzone, gara di palleggi, sfida di basket. Tutte le attività erano finalizzate ad un punteggio complessivo che è culminato con la performance teatrale.

L’I.c. 'San Giovanni Bosco-De Carolis' ha gareggiato con la riscrittura dello sketch 'San Gennaro' del trio La Smorfia ribattezzato con il titolo 'Viceversa' curato dai docenti Antonietta Polignone e Severino Stea. L’esibizione degli Smil (ossia la squadra dei ragazzi di San Marco in Lamis) ha conquistato tutta la piazza e in particolar modo la giuria che, compiaciuta dall’esilarante esibizione, ha assegnato il primo premio nella drammatizzazione.

Gli Smil, inoltre, gareggiando in maniera positiva e propositiva, hanno conquistato il podio anche nella 'Champions Music Cup' aggiudicandosi il secondo posto. Infine anche la prof.ssa Antonietta Polignone è stata premiata dalla Bimed come miglior docente della staffetta per l’impegno profuso sia nella preparazione degli alunni che nella partecipazione alle diverse attività messe in atto dallo staff per gli insegnanti.