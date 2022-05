Festa dei fiori alla scuola Bozzini-Fasani di Lucera

"È stata la giornata più emozionante in assoluto da quando è partito il concorso: vedere i bimbi della scuola dell’infanzia e ragazzi delle medie impegnarsi tanto per rendere più bella e accogliente una parte della loro scuola, visibile dalla strada a tutta la città, ci ha commossi e ci ha convinti del riflesso positivo del progetto che stiamo promuovendo. L’istituto comprensivo Bozzini-Fasani ha aderito spontaneamente a ‘Lucera in Fiore’ e oggi il dirigente scolastico, le insegnanti e gli stessi alunni sono riusciti a trasmettere un messaggio di speranza per il futuro della nostra comunità. Ce ne andiamo da questa scuola con il sorriso e la gioia nel cuore".

Così Dario Gagliardi, uno dei promotori del concorso floreale, che si è detto entusiasta della mattinata trascorsa al plesso di Viale Raffaello.

Il quartiere 167 di Lucera si è infatti colorato di fiori tra le urla festanti dei bambini che hanno dedicato circa due mesi all’iniziativa didattico-umanitaria che ha avuto come tema la pace, il rispetto della natura, la raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina e l’accoglienza dei loro coetanei scappati dalla guerra.



"Siamo orgogliosi di presentare alla città - ha dichiarato il dirigente scolastico Pasquale Trivisonne - quanto preparato con cura dalla vice preside, Loredana Sasso, e alle docenti Luisa Cedola, Claudia De Muzio e Maria Repola, insieme a tutto lo staff, con le classi dell’infanzia, che hanno creato anche un trenino di cassette con i fiori, e gli alunni della II C delle medie, che hanno recuperato le aiuole e piantato un giovane ulivo, simbolo di pace, che è diventato il nostro 'albero della pace', di cui ci prenderemo cura per le future generazioni".

Alcuni degli alunni hanno anche letto le loro riflessioni sulla Pace e la guerra in Ucraina e sull’importanza di proteggere l’ambiente e tutelare il verde urbano e non.



Questa è la penultima delle iniziative di 'lucera in fiore' prima della chiusura delle iscrizioni, fissata per il 31 maggio. Il pomeriggio di sabato 21 maggio, alle 18, è attesa in città la madrina della prima edizione del contest floreale, Vladimir Luxuria, che passeggerà per le vie del centro per ammirare le decorazioni e incontrerà i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali, con un momento finale al circolo unione.

Ci si può iscrivere gratuitamente al concorso inviando le foto degli addobbi realizzati su balconi, davanzali, vie, giardini e terrazzi attraverso il sito www.lucerainfiore.it. La giuria composta dagli artisti Carla De Girolamo, Raffaele Battista e Gianni Pitta esaminerà le immagini inviate dai concorrenti e decreterà tre vincitori.

Al primo classificato andrà in premio un buono spesa di mille euro messo in palio dagli organizzatori. Mentre ai primi tre classificati il comune di Lucera – divenuto nel frattempo co-organizzatore – riconoscerà per il 2022 l'esenzione dalla Tari per l'utenza destinata ad abitazione principale e relative pertinenze.