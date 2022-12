Il prof. De Giorgi torna a Foggia: il ct dell'Italvolley campione del mondo incontra i ragazzi della 'Foscolo-Gabelli'

Grande emozione per l’intera Comunità Scolastica in movimento dell’Ic 'Foscolo-Gabelli' di Foggia, che incontrerà il pluripremiato allenatore pugliese di pallavolo Fefè De Giorgi. Il prossimo lunedì 12 Dicembre 2022, alle ore 12:00 presso l’Auditorium della Scuola Foscolo di Foggia, sita in Via Carlo Baffi n. 2/4, si celebrerà la vittoria del Campionato del Mondo 2022 portata a segno proprio da Fefè, grande orgoglio della nostra terra. “L’Ic ‘Foscolo-Gabelli’ è considerata da sempre fucina della pallavolo” – asserisce con orgoglio la Dirigente Prof.ssa Fulvia Ruggiero -, “e ha forgiato campioni che militano nelle serie più alte dei campionati nazionali della Federazione del Volley, pertanto è grande la gioia di poter ricevere in visita un campione di così grande spessore e condividere insieme un traguardo di così notevole importanza”.

De Giorgi ha fatto parte della cosiddetta "generazione di fenomeni" della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali. Fefè, diplomato all'Isef di Foggia, è, oggi, docente di Giochi Sportivi presso la Facoltà di Scienze Motorie, dove ha stabilito preziose relazioni con docenti storici della pallavolo foggiana, come il prof. Pasquale Mariella che ancora collabora con passione, nell'Istituto Comprensivo 'Foscolo-Gabelli', alla divulgazione di questo sport tra i giovani. “ arà, inoltre” – prosegue la Dirigente Ruggiero – “una possibilità per tutte le alunne e gli alunni del nostro Istituto Comprensivo, che hanno intrapreso il percorso della pallavolo anche a livello agonistico, di potersi confrontare, arricchire e continuare ad appassionarsi ad uno degli sport certamente più affascinanti che esistano nel panorama sportivo. Con la sua simpatia e professionalità, De Giorgi sarà sicuramente in grado di portare loro la sua esperienza e coinvolgerli ancor di più nel meraviglioso mondo della pallavolo”.