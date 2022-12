La 'Foscolo-Gabelli' celebra Fefè De Giorgi: "Lo sport sia acceleratore di benessere e valori"

Ha condotto l'Italvolley prima sul gradino più alto del podio in Europa, poi sul tetto del mondo. E lo ha fatto con una squadra composta da ragazzi giovanissimi, ma di grande talento. Un risultato, quello ottenuto da Fefè De Giorgi che oggi è stato celebrato nell'Ic Foscolo-Gabelli di Foggia, tra l'incontenibile entusiasmo dei piccoli alunni.

Una presenza non casuale, essendo l'istituto di via Baffi - come ha spiegato la dirigente scolastica Fulvia Ruggiero - una "officina di talenti", che nella propria palestra si dedica al volley da oltre 40 anni, grazie soprattutto al grande contributo del prof. Mariella.

Non c'è solo il calcio a Foggia, un concetto che di tanto in tanto si sente, anche se non troppo spesso trova poi riscontri concreti nella realtà: "Cerchiamo di farci notare, il nostro sport sta sgomitando come gli altri, ma noi dobbiamo essere delle opportunità per i giovani di scegliere quello che è lo sport migliore per ognuno di loro", ha spiegato il ct della Nazionale maschile, nonché docente presso la facoltà di Scienze Motorie nel capoluogo dauno.

Per De Giorgi il binomio scuola-sport è fondamentale per due aspetti: "Deve essere un acceleratore sia di benessere psico-fisico, ma soprattutto un modo per trasmettere certi valori con maggiore rapidità".

Un pensiero rimarcato anche dalla Ruggiero: "Lo sport è fondamentale per la crescita di ogni bambino, li allontana dalla strada, ma soprattutto garantisce la proliferazione di quelli che sono i grandi valori dell'umanità".