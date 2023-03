Ester e Francesco, i due allievi del 'Lanza' tra i migliori 25 giovani scrittori italiani

Frequentano il liceo classico “Lanza” di Foggia gli unici due semifinalisti pugliesi dell’ultima edizione del premio 'Campiello Giovani', il concorso letterario rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all’estero, promosso dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto.

La Giuria ha, infatti, selezionato i 25 semifinalisti, scelti tra 206 ragazzi che hanno inviato il loro racconto nel periodo compreso tra ottobre 2022 e gennaio 2023. Tra loro, spiccano la 18enne Ester Mennella con il racconto 'Il portiere più scarso della storia' e il 15enne Francesco Guerra con 'Unum, verum et bonum', alunni dello storico liceo foggiano. “Siamo orgogliosi di questo prestigioso traguardo raggiunto dai nostri allievi - sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli - che hanno scelto di mettersi in gioco, puntando sul proprio talento letterario. Il Campiello Giovani è il più importante concorso a livello nazionale di questo genere e tutta la nostra comunità scolastica gioisce per il successo di Ester e Francesco”.

Il Campiello Giovani svolge un’azione di promozione della scrittura e della lettura tra i giovani, offrendo a tanti aspiranti scrittori una prima importante occasione per mettersi in luce. Rappresenta inoltre, grazie anche alla collaborazione con il mondo della scuola, un laboratorio formativo e culturale che favorisce l’incontro ed il confronto tra i giovani accomunati dagli stessi interessi e passioni. Con la selezione dei 25 talenti si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore del Campiello Giovani verrà premiato in occasione della cerimonia conclusiva del Premio Campiello. Venerdì 14 aprile, invece, verrà annunciata la cinquina finalista al Teatro Nuovo di Verona.