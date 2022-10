Erasmus, alunni del 'Petrarca-Padre Pio' In Turchia per diventare cittadini eco-sostenibili

L'istituto secondario di primo grado 'Petrarca-Padre Pio' nell’ambito del progetto Erasmus+ 'bee - becoming european ecocitizen' ha partecipato alla mobilità tenutasi in Turchia, nella città di Trabzon, da lunedì 17 a sabato 22 ottobre.

Scopo del 'bee' è formare cittadini ecosostenibili, che tutelino e rispettino l'ambiente. Gli alunni Maria Silvia di Gennaro, Irene Potenza, Giacomo Racano, Ilaria Rinaldi e Gianmarco Russi hanno salutato emozionati e trepidanti le loro famiglie alla volta di Trabzon, accompagnati dalle docenti Maria Centuori e Adriana Solimando.

Spagna, Portogallo, Italia, Ungheria e Turchia al primo incontro hanno presentato con video e slides il loro territorio e il loro istituto. La professoressa Serap Altun Sensoy, coordinatrice turca, tramite Actionbound app ha fatto conoscere meglio gli ambienti della scuola, così studenti e insegnanti hanno “rotto il ghiaccio” e si sono cimentati in un gioco a quiz. Ogni gruppo, formato da ragazzi di diverse nazionalità, ha dovuto dimostrare competenze nella danza, nel canto e nella lettura di brevi frasi nella lingua del posto.

Non è mancata la visita al recente acquario della città dove diverse specie marine vengono tutelate e protette. L'équipe dei docenti dell'università di Trabzon ha incontrato gli studenti dando loro informazioni dettagliate e creative sull'inquinamento ambientale e sul riciclo. Lungo la costa di Trabzon gli alunni e gli insegnanti hanno provveduto a raccogliere e separare i rifiuti che sono stati portati in un centro di smistamento. La quantità dei rifiuti presenti li ha meravigliati e li ha resi più coscienti della necessità di differenziare e riciclare.

Per responsabilizzare alla tutela dell'ambiente è stato fondamentale il contatto con la natura mediante la visita alle grotte di Çal e al lago Sera. Il pic nic e molte coinvolgenti attività motorie di squadra hanno consolidato i rapporti tra le delegazioni. Il riutilizzo di materiali di scarto come stoffe, fili, pezzi di carta, lana, tappi e bottoni per adornare cartelloni a tema natura ha sensibilizzato gli alunni alla eco sostenibilità. Infine i ragazzi si sono impegnati nella realizzazione del portachiavi bee, un'ape di panno cucita a mano, e di una borsa in stoffa dipinta con timbri colorati.

Le varie delegazioni sono state calorosamente accolte da un delegato del sindaco presso il palazzo di città. Durante l’intensa settimana in Turchia la delegazione italiana ha conosciuto il territorio con visite a musei, moschee e allo stadio della squadra di calcio del Trabzon. I ragazzi, vivendo in famiglia, hanno apprezzato la cucina turca, imparato alcune espressioni e condiviso abitudini, immergendosi nelle tradizioni e comprendendo meglio la cultura turca.

Sono diventati più autonomi, espansivi, sicuri di sé. “L’erasmus fa bene”; “Sono giorni che, per sempre, custodiranno nel loro cuore”; "È un’esperienza unica, indimenticabile! Altamente formativa, perché ti fornisce la possibilità di guardare il mondo da un’altra prospettiva” hanno detto le mamme che tramite le foto, i video, i racconti hanno viaggiato insieme a loro.

Con l’Erasmus si possono ampliare le proprie conoscenze e avere una maggiore apertura sul mondo, senza essere condizionati dalla cultura in cui viviamo. Il confronto con gli altri ci aiuta a mettere in discussione il modo di pensare, rendendoci più critici e più tolleranti.

I ringraziamenti vanno alla coordinatrice del progetto, la professoressa Mariachiara Giarnetti; alla dirigente prof.ssa Carmen dell'Oglio e alla dsga dott.ssa Eliana Mundi, al personale ata, nella persona del dott.re Raffaele Prattichizzo che si occupano degli adempimenti formali e finanziari.

Grazie anche alle referenti erasmus e al team erasmus che prepara gli alunni alle attività progettuali prima di ogni mobilità. A tal proposito è doveroso ringraziare infine i ragazzi del club erasmus che hanno realizzato lavori con materiale riciclato.