Covid-19, lavori in corso per la messa in sicurezza delle scuole di San Giovanni: 130mila euro per gli adeguamenti

Dopo l’annuncio del finanziamento di 130.000 euro da parte de Miur ottenuto dal comune di San Giovanni Rotondo per gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi didattici a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, proseguono i lavori di edilizia leggera che garantiranno spazi funzionali alle norme sulla distanza in vista della riapertura delle scuole prevista il 24 settembre.

“I lavori sono in corso in tutti i plessi scolastici di San Giovanni Rotondo. Intanto, nello specifico, posso dirvi che è in fase di completamento l’ingresso sul lato Est della scuola Dante, il nuovo ingresso della Pascoli è stato invece già completato e resta da apporre solo il cancello esterno sul lato Est, stanno terminando i lavori per l’eliminazione delle infiltrazioni al tetto della De Bonis che consentiranno il recupero delle tre aule di maggiori dimensioni, nonchè quelli di recupero di tinteggiatura delle aule presso i vari istituti. Stiamo predisponendo davvero tutto e nulla sarà lasciato al caso, perché la riapertura delle scuole avvenga in tutta sicurezza e si possa garantire il rispetto delle prescrizioni anti Covid. Per questo invito le famiglie ad attenersi solo ed esclusivamente alle comunicazioni ufficiali delle scuole e del comune”, ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica, Tommaso Dimartino.