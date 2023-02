Emanuela Costantina Vocino è la nuova Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università di Foggia

Il Consiglio degli Studenti dell’Università di Foggia ha eletto la sua nuova presidente nella riunione del 1 febbraio. Si tratta di Emanuela Costantina Vocino dell’associazione studentesca Area Nuova. Vocino è studentessa al secondo anno di Scienze e Tecnologie Agrarie del Dafne – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria – e rappresentante all’interno del Consiglio di Amministrazione Unifg.

Il Consiglio degli Studenti si è insediato a seguito delle elezioni studentesche svoltesi nel dicembre 2022. Costituito dai rappresentanti eletti nei principali organi accademici e dagli studenti più votati di ogni Dipartimento, il Consiglio degli Studenti è il principale organo di rappresentanza studentesca di Ateneo. Emanuela Costantina Vocino è stata eletta a maggioranza, ottenendo 30 voti su 32.

“Se oggi ho raggiunto questo obiettivo lo devo a chi mi ha preceduto, a chi mi ha sostenuto e a chi mi sta accompagnando in questa avventura” – ha dichiarato la Presidente – “Qualche mese fa mi è stato chiesto di candidarmi e io mi sono sentita pronta fin da subito. Adesso da Presidente cercherò di guidare la nuova squadra nel migliore dei modi con lealtà, trasparenza, cooperazione e amicizia: valori che, da sempre, contraddistinguono l’associazione di cui faccio orgogliosamente parte".

Vocino ha nominato come suo vice Federico Mennella, studente di Area Economica e rappresentante per la stessa all’interno del Senato Accademico. Il Consiglio degli Studenti, durante la sua prima riunione, ha anche nominato il suo rappresentante per il CUG – Comitato Unico di Garanzia – dell’Università di Foggia, designando Pasquale Montrone.