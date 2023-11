Le migliori scuole superiori della provincia di Foggia: ecco quali sono secondo Eduscopio

La classifica di Eduscopio consente di individuare le scuole più performanti sia per gli indirizzi che introducono al mondo del lavoro, che per quelli più adeguati all'avvicinamento all'università.

Dopo aver analizzato la situazione nella città di Foggia, è opportuno anche valutare i risultati degli istituti dislocati nel resto della provincia e capire come può essere orientata la scelta di chi abita nel Basso o Alto Tavoliere, o sui Monti Dauni o sul Gargano. Che risultati offre il portale scegliendo come riferimento un altro comune della provincia? Vediamoli nel dettaglio.

SCUOLE CHE PREPARANO AL MEGLIO PER IL MONDO DEL LAVORO

Indirizzo tecnico-economico

Il maggior numero di risultati viene fuori nel raggio di 30 km da San Giovanni Rotondo. Nella graduatoria è l'istituto 'Mauro Del Giudice' di Rodi Garganico a vantare il più elevato indice di occupazione, pari al 44,73%, di oltre sedici punti percentuali superiore al dato del Federico II di Apricena. Segue l'Amaduzzi (Is Di Maggio) di San Giovanni Rotondo (27,77%). Superano il 20% anche il Giannone di San Marco in Lamis, il Di Maggio di San Giovanni Rotondo, il Toniolo di Manfredonia e il Fraccacreta di San Severo. Molto più basso il dato presentato dal 'Gian Tommaso Giordani' di Monte Sant'Angelo che si ferma all'8%. Magri i dati relativi alla coerenza, ovvero al rapporto tra la tipologia di qualifica e il percorso scolastico alle Superiori. Il 'Fraccacreta' raggiunge il 19,2%, seguito dal 'Del Giudice' (18,4%). Per quanto riguarda i diplomati in regola solo il 'Di Maggio' supera i due terzi dei diplomati senza essere mai stati bocciati. Il risultato meno virtuoso è quello del Federico II, che si ferma al 18%.

Nell'Alto Tavoliere, è il 'Fiani-Leccisotti' di Torremaggiore l'istituto con i numeri migliori in termini di indice di occupazione (29,9%) e diplomati in regola (60,6%). A seguire, il 'Federico II' di Apricena e il 'Fraccacreta' di San Severo.

Dall'altra parte della provincia, ovvero al confine con la Bat, il 'Dante Alighieri' è l'unico istituto statale della provincia di Foggia presente su un raggio di 20 km da Cerignola. L'indice di occupazione più elevato lo fa registrare Palazzo degli Studi Padre Pio, scuola non statale, con il 40,9%, di poco superiore all'istituto 'Michele Dell'Aquila' di San Ferdinando, che vanta anche la più alta percentuale di diplomati in regola.

Indirizzo Tecnico-Tecnologico

L'istituto Pavoncelli si conferma tra i più virtuosi della Capitanata sia per indice di occupazione - che sfiora il 54% - che per coerenza, che supera il 67%. Solo l'istituto 'Mattei' di Vieste (nell'indirizzo Professionale-Servizi) può vantare punteggi simili. Più bassi i risultati degli altri due istituti a indirizzo tecnico-tecnologico situati nel comune ofantino, ovvero il 'Righi' (39,03%) e il 'Dante Alighieri' (33,3%).

Nella vasta area che da Manfredonia abbraccia il Gargano e l'Alto Tavoliere, gli indici di occupazione e coerenza migliori si registrano al 'Minuziano Di Sangro Alberti' di San Severo, dove però la percentuale di diplomati in regola si ferma al 26,3%. Nessuna delle quattro scuole presenti, arriva al 50% di studenti diplomati senza mai essere bocciati.

Indirizzo Professionale-Servizi

Nel raggio di 30 km da San Severo, il miglior risultato è quello del 'Pacinotti' di Foggia. A seguire, il Bonghi di Lucera e l'Einaudi-Grieco di Foggia.

Sul Gargano, a Vieste, c'è la scuola che offre la più alta percentuale di occupati per almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma: è il succitato 'Enrico Mattei', dove l'indice di occupazione è del 53,6%, quello di coerenza sfiora il 68%.

Indirizzo Professionale-Industria e Artigianato

Anche per questo indirizzo, nella zona del basso Tavoliere è il Giuseppe Pavoncelli l'istituto migliore. In un raggio di 40 km da Manfredonia il risultato migliore è quello dell'istituto 'Mauro Del Giudice' di Ischitella, seguito dal 'Pacinotti' di Foggia e dal 'Primo Levi' di San Marco in Lamis.

Spostando la ricerca su San Severo, in un raggio di 30 km è il 'Bonghi' di Lucera l'istituto con la percentuale più elevata di occupati, mentre il Pacinotti e il Minuziano presentano la migliore coerenza tra lavoro e studi.

SCUOLE CHE PREPARANO AL MEGLIO PER l'UNIVERSITA'

Classico

Partendo dal nord della Capitanata (in un raggio di 30 km da San Severo) risultati affini, in termini di indice Fga (l'indice che mette insieme la media voti e i crediti ottenuti), si registrano al 'Montanelli' di San Marco in Lamis, al 'Bonghi-Rosmini' di Lucera e al 'Lanza' di Foggia, tutti superiore a 60 punti. Positivi anche i dati del 'Tondi' di San Severo e del Fiani-Leccisotti di Torremaggiore. Sotto quota 50 il liceo 'Federico II' di Apricena.

Il liceo di San Marco in Lamis è il più virtuoso anche spostando l'area di riferimento a Manfredonia: nel raggio di 30 km il Montanelli supera di poco per indice Fga il 'Giano Tommaso Giordani' di Monte Sant'Angelo. A seguire, il 'Galilei-Moro' di Manfredonia e il 'Virgilio' di Vico.

Spostando l'analisi verso il basso tavoliere, in un raggio di 20 km da Cerignola, il risultato migliore - tra i licei della provincia di Foggia - è quello dello 'Zingarelli' (indice Fga 57.32), che spicca anche per un 92,4% di studenti diplomatisi senza aver mai perso un anno.

Scientifico

Il liceo 'Gian Tommaso Giordani' di Monte Sant'Angelo vanta il più alto indice Fga in un raggio di 30 km da San Giovanni Rotondo. Il suo 69.64 supera di pochissimo il dato del 'Galilei-Moro' di Manfredonia. Sono in totale sei le scuole con un indice Fga superiore a 60. Al 'Rispoli' (Rispoli-Tondi') di San Severo spetta il dato migliore dei diplomati in regola.

A sud, spicca il buon risultato della 'Zingarelli-Sacro Cuore', che con un indice Fga di 61.73 supera di oltre 4 punti l'Albert Einstein di Cerignola, che può 'consolarsi' con un più alto numero di crediti e di diplomati in regola.

Scientifico - Scienze applicate

Anche spostando la ricerca su San Severo, il liceo 'Volta' di Foggia fa registrare il dato migliore sia in termini di indice Fga che di media voti e diplomati in regola (unica a raggiungere e superare l'80%). A seguire, il Bonghi-Rosmini e il liceo 'Maria Immacolata' di San Giovanni Rotondo.

Sul Gargano, invece, sono tre i licei di riferimento. Il 'Galilei-Moro' di Manfredonia domina sia nel rapporto tra media voti e crediti, che per quel che concerne i diplomati mai bocciati.

In un raggio di 20 km da Cerignola, l'Augusto Righi è l'unica scuola rientrante nel territorio foggiano presente, ma con dati inferiori all'Enrico Fermi di Canosa di Puglia, nella confinante Bat.

Scienze umane

Partendo da Nord, i migliori risultati li fanno registrare il 'Bonghi-Rosmini' di Lucera, il 'Poerio' di Foggia e il 'Pestalozzi' di San Severo. L'istituto del comune federiciano è anche l'unico a presentare un indice Fga superiore a quota 50.

Due le scuole evidenziate sul Gargano: si tratta del 'Roncalli' di Manfredonia e della 'Maria Immacolata' di San Giovanni Rotondo. il liceo sipontino fa registrare un indice fga di quasi 14 punti superiore a quello dell'istituto magistrale di San Giovanni Rotondo, che però vanta un numero più elevato di diplomati in regola.

Nel sud della Capitanata, l'indirizzo Scienze Umane vede l'Albert Einstein di Cerignola davanti all'istituto 'Olivetti' di Orta Nova.

Scienze umane - Economico sociale

L'istituto 'Maria Immacolata' di San Giovanni Rotondo è il primo risultato che viene fuori sia facendo partire la ricerca dal comune di San Pio, che da selezionando un raggio di 30 km da San Severo. In quest'ultimo caso, l'istituto garganico prevale di poco (come indice Fga) sul 'Fiani-Leccisotti' di Torremaggiore e sul 'Poerio' di Foggia.

Linguistico

Anche nell'indirizzo linguistico è il 'Maria Immacolata' l'istituto più virtuoso. L'indice Fga di 61.51 è il migliore sia su un raggio di 30 km da San Severo (davanti al 'Bonghi-Rosmini'), sia spostando la chiave di ricerca a Manfredonia, piazzandosi davanti al 'De Rogatis-Fioritto' di Cagnano e al 'Roncalli' di Manfredonia.

Come per le Scienze umane, l'Albert Einstein di Cerignola si conferma il miglior istituto a sud, superando l'Aldo Moro di Margherita di Savoia.

Tecnico-Economico

Piuttosto variegati i risultati per l'indirizzo tecnico-economico. Selezionando San Severo come area di riferimento, nel raggio di 30 km è il 'Pascal' di Foggia la scuola con i numeri migliori per quel che concerne l'indice Fga (unico sopra 50) e la media dei voti. Seguono il 'Fraccacreta' di San Severo e il 'Fiani-Leccisotti'. Il dato più basso, sia come indice Fga che come diplomati in regola, spetta al 'Federico II' di Apricena.

Spostandoci nell'area di San Giovanni Rotondo, la prima posizione la prende l'istituto 'Del Giudice' di Rodi Garganico, unico con l'Fga superiore a 50. Si ferma a 49 il 'Toniolo' di Manfredonia che precede il 'Fraccacreta' di San Severo.

Tecnico-Tecnologico

Il 'Di Maggio' precede le due foggiane 'Notarangelo-Rosati' e 'Giannone-Masi' nel raggio di 30 km da San Severo. Nella classifica, tuttavia, mancano gli istituti 'Minuziano' di San Severo, 'Altamura-Da Vinci' ed 'Einaudi-Grieco' di Foggia, per i quali - nell'indirizzo di riferimento - non ci sono indicatori disponibili a causa del mancato invio di un numero congruo di diplomati all'università. Stesso discorso per il 'Rotundi-Fermi-Euclide' di Manfredonia e il 'Del Giudice' di Rodi.