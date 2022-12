"Lo Stato siamo noi". L'esempio di Marcone in un documentario: "Foggia è anche questa"

Gli alunni della 5° C del liceo A. Volta, questa mattina hanno presentato il documentario da loro realizzato, che racconta la vita dedita alla legalità di Franco Marcone, direttore dell'ufficio del registro di Foggia, assassinato nel '95 per non essersi piegato alle pressioni della mafia, denunciando una rete criminale.

Ventiquattro studenti del Volta, di cui una alunna di quarta C, hanno voluto ripercorrere la vita di Marcone, anche tramite un'intervista alla figlia Daniela, per dare un segno di legalità ai propri coetanei e ai loro "colleghi" più giovani della scuola media G. Bovio.