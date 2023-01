Cosa resta se il mare e il lungo viaggio ti portano via tutto? Solo la tua storia. Ed ecco che il racconto, la parola, è tutto ciò che hai da presentare, quando sei davanti alla Commissione che dovrà decidere se riconoscerti lo status di rifugiato. Antonio Gigante, funzionario del ministero dell’interno, è componente della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, con sede al Cara di Borgo Mezzanone, e ha raccontato agli studenti del liceo scientifico Marconi il suo lavoro, difficile e complesso proprio perché si basa su una cosa che a noi tutti sembra di saper fare: ascoltare.

L’occasione è stata data dal convegno 'Diritti dei popoli e protezione internazionale', organizzato nell’ambito delle iniziative in preparazione del XXV Congresso Mondiale di Filosofia, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino e l’università degli studi di Foggia.

“Per la prima volta in una comunità scolastica, - ha affermato la dirigente prof.ssa Piera Fattibene - un componente della commissione, nonché nostro ex alunno, illustra il pregevole lavoro di questa istituzione, rivolgendosi alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che avranno la possibilità di conoscere le procedure e le modalità di valutazione per la protezione internazionale”.

Gigante ha infatti spiegato la differenza tra status di rifugiato (motivato da rischi connessi a razza, religione, cittadinanza, appartenenza a gruppi sociali, politica) e protezione sussidiaria (riconosciuta ad esempio a chi proviene da paesi in guerra) e ha raccontato come si svolge il lavoro della commissione, molto più difficile quando la valutazione del rischio deve basarsi appunto non tanto su prove oggettive, nei casi di documentazione carente, quanto su quello che viene raccontato dagli stessi richiedenti. E quando gli studenti gli chiedono quali storie gli sono rimaste più impresse, non ha dubbi quella di un ragazzo che gli ha detto di non aver avuto mai paura 'perché se devi attraversare il deserto non puoi avere paura', e quella di una donna che nel suo paese non poteva andare a scuola, e questo la faceva sentire 'come se fosse cieca'. Perché si scappa dal proprio paese? In molti casi ancora per la guerra, anche se – come ha ricordato il prof. Aldo Ligustro, dell’università degli studi di Foggia nel suo excursus storico sul diritto internazionale – gli Stati, con la Carta delle Nazioni Unite hanno rinunciato all’uso della guerra, demandando al Consiglio di Sicurezza dell’Onu la tutela di ogni singolo Stato nelle relazioni internazionali. Dalla pace di Westfalia, al Dopoguerra, alla nascita del diritto europeo, è stato sinora lungo il cammino del diritto internazionale, ancora in evoluzione, per affrontare nuove emergenze. E chissà che giuristi, politici e filosofi non debbano presto occuparsi dei diritti di quei popoli che migrano per motivi ambientali e climatici. Una nuova forma di 'guerra', tra la natura e l’uomo che ora ne raccoglie i disastrosi effetti.

Intanto gli studenti del Marconi approfondiranno nei prossimi giorni alcune storie di rifugiati. Il prossimo 14 febbraio, infatti, il dott. Gigante, guiderà 20 studenti del liceo scientifico in un laboratorio didattico, che si occuperà di alcuni casi di studio di richiedenti asilo provenienti da scenari critici (Afghanistan, Mali e Ucraina).