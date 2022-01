Al 'Notarangelo-Rosati' ci si può diplomare anche in quattro anni

In linea con l’Europa, coerentemente con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'istituto Notarangelo-Rosati di Foggia si arricchisce di una proposta di sperimentazione, il percorso R.i.m. quadriennale, estremamente innovativa nei modi e nei tempi, grazie all’approvazione da parte dell’Usr Puglia della candidatura all’avviso M.I. 2451 del 7 dicembre 2021

Il progetto, che afferisce all’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing, si propone non solo di allineare la durata della formazione superiore agli standard di molti paesi europei, ma soprattutto di accrescere le competenze professionali e linguistiche degli studenti e delle studentesse attraverso il potenziamento delle quattro abilità linguistiche e lo studio di tutte le discipline con metodologie didattiche innovative e con un approccio laboratoriale, in particolare per le discipline professionalizzanti.

Raggiungere il diploma in tempi più brevi consente un inserimento precoce nel mondo del lavoro e nel proseguimento degli studi terziari. Ma ciò non va interpretato come una 'scorciatoia', bensì come un modo di operare più intenso, ricco di stimoli e di opportunità, per studentesse e studenti dinamici, intraprendenti, proiettati verso l’internazionalizzazione dell’economia e verso la sua sostenibilità, pronti ad affrontare con spirito costruttivo la transizione ecologica e culturale che con il Pnrr ci prepariamo ad affrontare.

Punti salienti dell’innovazione, rispetto al percorso tradizionale, oltre la minore durata, saranno il potenziamento delle abilità linguistiche, attraverso l’inserimento di un’ora aggiuntiva settimanale in ciascuna delle tre lingue straniere, con la compresenza del lettore madrelingua e l’intensificazione dell’attività laboratoriale; il consolidamento delle abilità in ambito economico e informatico, mediante la compresenza e il supporto in laboratorio dell’Insegnante Tecnico Pratico, con l’uso di software di contabilità; l’implementazione delle discipline giuridico economiche con la metodologia Clil, per una più accurata acquisizione della microlingua inglese; l’inserimento nella programmazione delle discipline d’indirizzo, dell’educazione civica e dei Pcto di tematiche inerenti alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile, secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, approfondendo, in particolare, gli studi sull’Economia sostenibile; la realizzazione in modalità on line di parte del monte ore annuale (fino al 10% - 4 ore a settimana).

La tecnologia, di cui l'Istituto è riccamente dotato, aumenterà e migliorerà le occasioni di apprendimento: laboratori ed aule smart, con monitor touch screen, tablet in comodato d’uso, efficienti impianti audio per l’ascolto di podcast in lingua straniera, agevoleranno l’adozione di metodologie didattiche stimolanti e coinvolgenti, con il giusto equilibrio tra l’apprendimento teorico e quello laboratoriale. Il percorso si prefigge anche di dare particolare rilievo alle attività di stage per l’apprendimento in situazione, sia in enti o aziende locali aperte ai mercati internazionali che in paesi esteri, per approfondire la conoscenza delle lingue e di sistemi economici e finanziari diversi, con uno sguardo sempre attento alle politiche economiche comunitarie. I progetti di orientamento si avvarranno di collaborazioni con gli Ordini professionali e con imprenditori locali, in particolare dei sostenitori di politiche espansive con l’estero tese a guadagnare nuovi mercati, nonché con i Dipartimenti Universitari di area Economico-Giuridica e Linguistica e con gli Its del territorio.

Insomma, quali cittadini del futuro, le diplomate ed i diplomati del Rim quadriennale dovranno essere orientati a un contesto di relazioni internazionali, aperti al cambiamento ed alla progettualità, proporsi quali fautori di processi economici e finanziari tesi alla sostenibilità ambientale e sociale, inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della formazione superiore e universitaria. Aspettiamo a scuola chiunque desideri chiarimenti ed approfondimenti e, comunque, troverete informazioni più dettagliate sul sito istituzionale.