Diploma in quattro anni al Blaise Pascal con l'indirizzo 'Informatica e Telecomunicazione'

Sono 171 gli istituti tecnici e professionali, per 193 corsi, che, al termine dell’istruttoria condotta dalla commissione tecnica del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle candidature pervenute, sono stati ammessi alla sperimentazione della nuova istruzione tecnica e professionale.

Il Blaise Pascal è l’unico Istituto della Provincia a sperimentare già dall’anno prossimo 2024/25 il percorso dei 4 anni e non più 5 anni per l’Indirizzo Informatica e Telecomunicazione. Questo consentirà l’accesso agli Its o all’università o direttamente al mondo del lavoro.

Un percorso con un maggior raccordo con il mondo dell’impresa, con la realtà territoriale e con gli stessi Its che offriranno una formazione specialistica post diploma, parallela a quella universitaria.

La nuova formazione tecnica e professionale, grazie all’alleanza tra scuola, territorio e impresa, garantirà ai nostri giovani una formazione di alto profilo e consentirà di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, offrendo maggiori opportunità di impiego e rendendo più competitivo il sistema produttivo.

Il percorso di 4 anni, sul modello di altri Paesi europei come Germania, Svezia, Svizzera e Austria, è stato pensato per garantire una solida preparazione nelle materie di base, andando a recuperare i gap registrati in italiano, matematica e inglese, e una maggiore preparazione in quelle specialistiche, utilizzando una grande flessibilità didattica.

Ci saranno programmi nuovi, non una compressione di quelli pensati per il quinquennio. Ci sarà più spazio per l’alternanza scuola-lavoro, per essere rapidamente inseriti in settori altamente qualificati, e una forte internazionalizzazione. Si favorirà per la prima volta anche la ricerca. Il mondo cambia e le istituzioni hanno il dovere di offrire ai giovani gli strumenti per esserne i protagonisti”. Venerdi all’Open Day sarà presentata questa bella novità per il nostro territorio.

Funzione Strumentale per l’Orientamento

Prof. Raffaele Identi