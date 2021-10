Sulle tracce del passato, per amare l'ambiente oggi: riciclo creativo alla 'Leopardi', tornano in vita dinosauri e fossili

Dal 16 al 30 settembre all'interno del progetto ‘Un ponte per il nuovo inizio’ si è tenuto un corso di cartapesta con i bambini e le bambine delle classi terze A-B-C-D-E-F dell’istituito ‘Leopardi’ di Foggia, denominato ‘Dinosauri di cartapesta’.

Gli alunni hanno realizzato dei dinosauri di cartone e cartapesta ed hanno incontrato i fossili, uno scheletro, il temibile T-Rex per comprendere che il passato si ricostruisce utilizzando tracce di ogni tipo (paleontologia, geologia), discorso attinente al programma di storia delle terze classi. I bambini e le bambine hanno realizzato i loro dinosauri dando sfogo alla loro creatività e strizzando l'occhio al riciclaggio e alla sostenibilità ambientale.

Infatti, il materiale utilizzato era carta, cartoni e materiali vari che deturpano il nostro pianeta e sporcano le nostre strade. Il tutto senza usare altre risorse, se non quelle già esistenti, sollevando un tema più che mai attuale. "La 'Scuola Leopardi' - si legge nella nota stampa - si è sempre distinta nel far comprendere il riciclaggio per il bene del nostro pianeta e per rendere l'ambiente più adatto alla vita di animali e piante".

Il 'Corso dinosauri di cartapesta' è stato tenuto dall'esperta esterna di Arte e Immagine, Monica Refolo. Si ringraziano tutte le insegnanti e la dirigente Maria Chiara Olimpia Schiavone, per aver organizzato dei laboratori didattici di arte all'interno della scuola, supportando e valorizzando le risorse della XII Circolo Didattico Leopardi di Foggia.