I talenti del ‘Marconi’ si impongono anche in Europa: Daniele Romano Pavarini è argento alle Olimpiadi di Fisica

Dal liceo Marconi di Foggia al podio internazionale. Medaglia d’argento alle Olimpiadi Europee della Fisica per Daniele Romano Pavarini, che ha concluso quest’anno gli studi al liceo scientifico foggiano, con un brillante 100 e lode.

La premiazione è avvenuta ieri mattina, mediante videoconferenza; il punteggio conseguito 23,7, con una differenza di soli tre punti dall’ultimo dei premiati con l’oro. On line si sono svolte anche le gare, inizialmente previste a Satu Mare in Romania dal 29 maggio al 2 giugno, e poi cancellate a causa dell’emergenza sanitaria. Lo statuto delle Olimpiadi Europee della Fisica prevede l’accesso anche di altri Stati al di fuori del continente europeo; 57 i paesi in gara, e con Pavarini hanno conquistato l’argento anche ragazzi provenienti da Taiwan, Indonesia, Russia, Giappone, Brasile… Pavarini è dunque il primo dei cinque studenti italiani in gara, selezionati sulla base dei risultati delle gare di primo e secondo livello delle Olimpiadi di Fisica 2020 e sulla base del loro curriculum olimpico. La squadra italiana ha gareggiato presso il liceo classico Stelluti di Fabriano. I partecipanti, in diverse sessioni, hanno affrontato prima una prova teorica su elettromagnetismo, meccanica e ottica, poi una prova sperimentale, mediante simulazione al computer.

“Con una prova in presenza avremmo fatto la sperimentale in laboratorio, ma è andata bene anche così. - racconta il giovane studente – Il rammarico maggiore è stato piuttosto quello di non poter incontrare tutti gli altri partecipanti. Non c’era l’ambiente che avremmo immaginato di trovare gareggiando in presenza, nell’ipotesi di essere convocati per questa competizione”.

Più che un’ipotesi, in realtà, una certezza per Daniele Pavarini, con una carriera scolastica e olimpica costellata da successi: prima campione provinciale alle Olimpiadi di Fisica, poi argento alle Nazionali dello scorso anno, (quindi in quarta, in una gara in cui erano quasi tutti di classe quinta) bronzo alle nazionali di Matematica, e poi la Coppa Gauss che il liceo Marconi con la sua squadra ha vinto per tre anni consecutivi. Un percorso iniziato quasi in sordina; “i primi anni al liceo sono stati normali, tranquilli, senza eccellere particolarmente… Poi al terzo anno ho scoperto il mondo delle Olimpiadi – racconta Daniele – prima con Matematica, poi con Fisica. Devo ringraziare tutti i miei professori, non solo la mia insegnante di matematica, la prof.ssa Apicella, ma anche i referenti delle Olimpiadi (Cibelli, Nigri, Presti per Matematica; Calabrese, Milazzi, Tricarico per Fisica – ndr) che hanno sempre creduto in me e mi hanno sempre sostenuto invogliandomi a partecipare anche alle gare nazionali”.

“Siamo davvero molto contenti per questo straordinario risultato di Daniele Pavarini. Uno studente di grande talento, brillante e motivato – afferma la dirigente scolastica prof.ssa Piera Fattibene – La sua storia dimostra che la dedizione e la professionalità dei nostri docenti consente ai nostri studenti di far venire fuori il meglio di sé, scoprendo e coltivando passioni e talenti”. Nel futuro di Pavarini c’è il progetto di studiare Fisica Teorica, magari alla Normale di Pisa. La medaglia d’argento per ora è virtuale; “ma non appena mi verrà recapitata sarò felice, se ciò sarà possibile, di tornare a scuola per condividere questa bella soddisfazione con tutti”.a