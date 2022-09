Un raccoglitore a forma di cuore per la raccolta di tappi dagli alunni della San Giovanni Bosco

E’ stato un primo giorno di scuola speciale, per i bambini della scuola San Giovanni Bosco, a Foggia. Dall’iniziativa dei clown dottori, nata già da qualche mese, hanno preso ispirazione i piccoli alunni della scuola primaria, che hanno contribuito alla raccolta di tappi di plastica in un 'Cuore di tappi' a misura di bambino costruito dal papà di un alunno dell’istituto.

Il primo cuore/contenitore è stato installato a giugno a Vico del Gargano, svuotato martedì scorso e consegnato a 'Puglia Recupero' con il ricavato di 4.6 quintali di tappi. A fine mese verrà inaugurato il secondo grande 'Cuore Contenitore' a Foggia.

A questo progetto - che si chiama 'Un Cuore Di tappi' - partecipano moltissime realtà del territorio: aziende, attività commerciali, comunità, case di riposo, famiglie e soprattutto le scuole.

Oggi in occasione dell’apertura della scuola, i bambini della San Giovanni Bosco hanno fatto da apripista al progetto, consegnando tutti i tappi raccolti durante l’estate, mettendoli in un cuore contenitore in miniatura a dimensione bambino presente nella scuola e realizzato da un genitore .

All’iniziativa era presente un ospite d’onore, Civilino, un personaggio di fantasia che promuove iniziative rivolte a bambini e ragazzi all'interno del mondo della Protezione Civile e dell'educazione ambientale. Con il ricavato delle raccolte di tappi di plastica, si realizzeranno diversi progetti come cestini gettacarte a tema animali stilizzate, altre sculture per il riciclo , aiuole con piante autoctone sempre verdi e alberi ornamentali per il Parco Campi Diomedei.