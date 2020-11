Troppi contagi a San Marco in Lamis, anche Merla chiude le scuole

A San Marco in Lamis da lunedì 9 novembre, fino a sabato 21 novembre compreso, le scuole del primo ciclo, elementare e media e la scuola dell'infanzia, rimarranno chiuse. Lo ha anticipato attraverso i social il sindaco Michele Merla.

"Il provvedimento, che verrà formalizzato a breve, si rende necessario per l’elevato numero di contagi registrati negli ultimi giorni nella nostra città. Numero che, purtroppo, non ha risparmiato la scuola nel suo insieme: insegnanti, operatori e alunni. La sospensione, ovviamente, riguarda solo la didattica in presenza per cui invito il personale scolastico interessato ad attivare le procedure tecniche già previste e regolamentate per consentire la didattica a distanza".

Il numero dei contagi nella comunità garganica è "elevato", ha detto il sindaco Merla, da qui un ulteriore invito al rispetto delle regole e un forte richiamo al senso di responsabilità dei cittadini. La stessa decisione era stata comunicata, poco prima, dal sindaco di Troia Leonardo Cavalieri.