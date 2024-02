Costruire la felicità sui banchi di scuola: al via il percorso di Unifg e Istituto Santa Chiara-Pascoli-Altamura

Un percorso per ‘costruire’ la felicità tra i banchi di scuola, supportando studentesse e studenti in un benefico processo di conoscenza di sé e di sviluppo di competenze per la vita. E’ questo l’intento de ‘L’Ora della Felicità’, un percorso, che si articolerà in venti ore complessive di svolgimento, suddivise in sei incontri della durata di tre ore e un ultimo incontro della durata di due ore.

I destinatari dell’iniziativa saranno gli studenti di alcune classi dei tre plessi dell’Istituto Comprensivo ‘Santa Chiara – Pascoli – Altamura’. Gli incontri rientrano nelle attività promosse all’interno di Comunità Educante Rione Candelaro, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa. Il percorso, che parte oggi, è coordinato dal Responsabile Scientifico la professoressa dell’Università degli Studi di Foggia Daniela Dato e dal team del ‘Centro di bilancio di competenze e orientamento alla carriera’ e si propone di accompagnare gli alunni partecipanti in un itinerario alla scoperta delle life skills, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1994 ha definito come “le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni”, indispensabili per orientarsi lungo l’intero percorso esistenziale e nei differenti scenari sociali, culturali e professionali nei quali vivranno e nei quali si andrà ad agire.

La conoscenza di sé, la gestione delle emozioni, il decision making, la mediazione dei conflitti, il problem solving, l’empatia e la creatività sono alcuni esempi di competenze al cui potenziamento mira il percorso, facendo ricorso a stimoli narrativi e a metodologie diversificate.