La nuova scuola del Covid: da lunedì test sierologici gratuiti per il personale docente e non docente

Il commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, in un'intervista rilasciata a 'La Stampa', sembra non avere dubbi sul fatto che il 14 settembre si tornerà a scuola regolarmente, meno fiducioso sul rispetto dei tempi nella consegna di due milioni e mezzo di banchi nuovi che verranno realizzate da 11 delle 14 aziende che hanno partecipato alla gara. A quella data non tutte i plessi scolastici disporranno dei nuovi materiali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saranno invece 11 milioni le mascherine che verranno distribuite ogni giorno e 170mila litri di gel igienizzante a settimana. A partire da lunedì cominceranno i test sierologici gratuiti per tutto il personale docente e non docente a cura dei medici di baese.