Il convitto R. Bonghi di Lucera miglior alberghiero del Centro-sud

È un risultato eccezionale quello conseguito dal convitto 'Bonghi' di Lucera che si è aggiudicato il 1° posto nella gara di accoglienza turistica ed il premio per il miglior itinerario turistico alla gara nazionale degli istituti alberghieri promossa dal Miur e tenutasi a Vicenza presso l?istituto alberghiero 'Almerico Da Schio' dal 24 al 27 maggio scorsi.

In tale contesto 55 allievi del IV anno provenienti da 23 istituti di 11 regioni italiane si sono cimentati in questa competizione dove hanno affrontato prove teoriche e pratiche mettendo in campo conoscenze e competenze culturali e professionali. Il convitto R. Bonghi ha partecipato con due allieve e proprio una di loro, Capra Desiree?, si è aggiudicata il 1° posto nella gara di accoglienza turistica ed il premio per il miglior itinerario turistico.

L?altra alunna Amenduni Sara Michelle, indirizzo sala e vendita, ha affrontato con merito le due prove previste. La prova progettuale prevedeva l?organizzazione di un evento di promozione di un prodotto a marchio di origine europea della regione Veneto, la redazione di un menu in relazione a specifici regimi dietetici ed alimentari, l?abbinamento cibo/vino, la proposta di un cocktail pre-dinner e lo sviluppo di quesiti di scienza e cultura dell?alimentazione e diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva.

La prova pratica invece riguardava la realizzazione di un cocktail iba 2020, la conversazione in lingua inglese, la mise en place e la degustazione di un vino del territorio veneto. L?allieva dell?indirizzo accoglienza turistica, Capra Desiree?, ha svolto un test di accoglienza turistica, inglese e diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, realizzato con strumenti informatici una brochure promo-pubblicitaria di una struttura ricettiva, affrontato una prova di role-play al front office in lingua inglese e francese, realizzato ed illustrato un itinerario sulle attrattive turistiche ed enogastronomiche dei Colli Berici per visitatori amanti del cicloturismo.

Diverse sono state le attività organizzate dall?Istituto ospitante: visita della biblioteca alla vigna e lectio magistralis 'Tipico sarai lei' del Prof. Danilo Gasparini, docente universitario di cultura del cibo e del vino, visite guidate al centro storico di Vicenza, visite aziendali presso alcune eccellenze produttive del territorio come Loison e distilleria Poli, master class con professionisti del settore e cena di gala presso Villa Tacchi di Gazzo Padovano.

Grande soddisfazioni anche da parte dei docenti Filomena Catanese e Michele Policelli che hanno formato e accompagnato gli allievi a Vicenza. Un?esperienza indimenticabile per i risultati ottenuti e per lo scambio di idee ed esperienze con docenti ed alunni di altre realtà del nostro Bel Paese.

"La notizia ci ha subito inorgogliti ? ha affermato il rettore-dirigente scolastico Mirella Coli ? e premia l?impegno costante di alunni e docenti del nostro istituto, un impegno ora riconosciuto anche a livello nazionale dove siamo l?unica scuola del centro-sud d?Italia che ha vinto un premio. Questo certifica che dalle nostre zone si formano i professionisti del futuro e che grazie ad indirizzi professionalizzanti come i nostri tutti gli allievi possono ambire a ritagliarsi uno spazio lavorativo futuro?.