Concorso 'Piccoli Giornalisti crescono': vince alunna della Foscolo-Gabelli

Caterina Nicolé, alunna dell'I.C. Foscolo-Gabelli di Foggia, ha vinto iloncorso Piccoli Giornalisti Crescono del mese di dicembre.

La cerimonia per la premiazione avrà luogo presso il Blaise Pascal il 15 gennaio alle 10:30, occasione in cui la vincitrice potrà ritirare i premi accompagnata dalla prof.ssa Roberta Zazzara, che l’ha sostenuta nel suo percorso di eccellenza, e dalla dirigente scolastica in rappresentanza dell'istituzione.

Il concorso, patrocinato dall’ufficio scolastico regionale per la Puglia – ufficio V – ambito territoriale Foggia, da fondazione dei Monti Uniti di Foggia, dalla libreria Ubik di Foggia e da La città del cinema, organizzato in collaborazione con Foggia città aperta, ha cadenza mensile con tematiche da sviluppare nel rispetto del regolamento pubblicato su www.ilsottosopra.info

I migliori articoli saranno premiati da una giuria. Tutti gli articoli mensili vincitori parteciperanno a una ulteriore selezione al fine stabilire il pezzo migliore dell’anno scolastico 2022/2023 aggiudicadosi il premio di un computer portatile.

Gli articoli dovranno essere inviati a info@ilsottosopra.info entro le 20.00 del 31 gennaio 2023. Ricordiamo che su Facebook è presente un gruppo 'Piccoli Giornalisti Crescono' (https://www.facebook.com/groups/ilsottosopra.info) dove approfondire tema e notizie del concorso.

Regolamento https://www.ilsottosopra.info/piccoli-giornalisti-crescono-regolamento/