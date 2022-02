Premio 'la Magna Capitana', spazio ai più piccoli: in giuria gli studenti delle scuole primarie e secondarie

Una giuria di giovani lettori composta dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi: c’è tempo fino al 21 febbraio 2022 per candidare le classi al premio ‘la Magna Capitana’, che ha preso il via quest’anno, per promuovere la lettura rendendo protagonisti proprio bambini e ragazzi.

Istituito dalla Regione Puglia, d’intesa con il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, il premio è riservato ai libri in lingua italiana pubblicati da gennaio a dicembre 2021, per le fasce di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Scaduti lo scorso 31 gennaio i termini di iscrizione per le opere partecipanti, la segreteria del premio, istituita presso la Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia, è già al lavoro per le fasi successive: sempre entro il 21 febbraio, infatti, la Giuria tecnica, composta da cinque membri di rilievo nazionale del settore della letteratura per ragazzi, individuerà tre finalisti per ogni categoria: 6-8 anni; 9-11 anni e 12+ anni.

A questo punto saranno i giovani lettori ad entrare in campo: leggeranno e valuteranno i libri finalisti per votare il miglior libro delle tre categorie. “Promuovere la lettura significa soprattutto promuovere i lettori: renderli protagonisti attivi di un percorso che valorizza la dimensione sociale della letteratura, capace di stimolare un dialogo e un confronto non soltanto con i personaggi e le storie, ma anche con il gruppo dei pari”, sottolinea Aldo Patruno, direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio. “È questo l’obiettivo del premio istituito dalla Regione Puglia, una buona pratica da disseminare sull’intero territorio pugliese, che giunge come riconoscimento del lavoro sin qui svolto dalla Biblioteca dei Ragazzi, guidata dall’infaticabile Milena Tancredi, e dall’intero Polo Biblio-Museale di Foggia sul versante della promozione della lettura non soltanto con i ragazzi, ma anche con gli adulti”.

Dello stesso avviso anche Luigi De Luca, direttore del Museo ‘Castromediano’ di Lecce e dirigente della Struttura di progetto Cooperazione territoriale Europea e Poli Biblio-Museali della Regione Puglia, che mette in evidenza anche il ruolo di ambasciatori e testimonial svolto da bambini e ragazzi all’interno delle famiglie: “Con il loro esempio – precisa – potrebbero essere proprio loro, infatti, ad avvicinare alla lettura gli adulti di casa, in un virtuoso percorso inverso che trasformi l’incontro con i libri in un’opportunità di confronto intergenerazionale”. D’altra parte è proprio questa la direzione delle attività di promozione della lettura portate avanti dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia, ad esempio con il progetto-concorso “Leggo QuINDI Sono – Le giovani parole”, giunto quest’anno alla settima edizione.

“È un premio letterario originalissimo che vede protagonisti oltre 500 studenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado della Capitanata – sottolinea la direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia, Gabriella Berardi. “Gli ottimi risultati sin qui conseguiti con questo premio per ragazzi più grandi – promosso dalla Libreria Ubik di Foggia e da una rete di Scuole dell’intero territorio provinciale, insieme ad un ricco parterre di soggetti pubblico-privati – ci conferma che questa è la strada da percorrere anche con i più piccoli, con il premio “la Magna Capitana”, conclude la Direttrice. La partecipazione alla Giuria dei giovani lettori è aperta ad un massimo di 200 classi. Sarà garantita la presenza di almeno 10 classi per provincia. Per la candidatura delle classi scrivere un’email all’indirizzo: segreteriapremio@lamagnacapitana.it Per la selezione si terrà conto dell’ordine di arrivo della candidatura.