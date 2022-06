L’orchestra giovanile ‘Leonardo Murialdo’ suona i grandi capolavori della musica da film

L’orchestra giovanile della scuola secondaria statale di primo grado ‘Leonardo Murialdo’ di Foggia torna in concerto in chiusura dell’anno scolastico e presenta ‘Tracce Sonore – I grandi capolavori della musica da film’. Si esibirà mercoledì 8 giugno, con ingresso alle 20.30 e inizio alle 21, nel giardino dell’istituto in via Ordona-Lavello adibito ad anfiteatro all’aperto.

Sono 80 gli alunni dell’indirizzo musicale della scuola media diretta da Ida La Salandra che si alterneranno agli strumenti, suonando arpa, pianoforte, sassofono e violoncello. I ragazzi eseguiranno colonne sonore e celebri brani del cinema riarrangiati dal maestro di violoncello Mario Longo. Seguirà la consegna dei premi agli studenti che hanno vinto il Concorso Giordano. A condurre la serata sarà la giornalista Germana Zappatore.

L’indirizzo musicale è stato istituito nel 2005 e il progetto dell’orchestra giovanile della Murialdo ha preso corpo nel 2013. A seguire gli alunni, che hanno conseguito brillanti risultati e collezionato riconoscimenti, sono i professori Miriam Oliviero (pianoforte), Antonio Leggieri (pianoforte), Rita Beneventi (arpa), Loredana Berlantini (sassofono) e Mario Longo (violoncello).