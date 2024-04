I rappresentanti delle scuole del primo ciclo a Palazzo di Città: si parla di dimensionamento scolastico per il 2025/26

Si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Foggia la riunione della Commissione per il dimensionamento scolastico, al fine di verificare le situazioni in corso e di considerare eventuali, possibili riorganizzazioni dei plessi scolastici delle scuole dell’infanzia, primarie e di I grado per l’anno scolastico 2025/26. Erano presenti l’assessore all’Istruzione Domenico Di Molfetta, la dirigente Serafina Croce, il funzionario Alfredo Zizzo, la dott.ssa Anna Di Stefano e tutti i dirigenti scolastici o loro rappresentanti delle scuole del primo ciclo della città.

Si è preso atto della decisione, già deliberata nel passato anno scolastico e che avrà attuazione a partire dall’ a.s. 2024/25, che il dimensionamento riguarderà i plessi della scuola Bovio e San Pio X che diverrà Omnicomprensivo.

L’assessore al ramo ha raccolto idee e suggerimenti concreti da coloro che vivono giornalmente la vita scolastica, al fine di prospettare ed individuare soluzioni ad hoc per il prossimo anno scolastico, tenendo conto dei dati delle iscrizioni che saranno rilevati entro febbraio 2025.

Il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi infatti, non può essere superiore a quello determinato mediante l’applicazione dell’articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un Dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e un Direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche). Il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione – si legge nel decreto pubblicato -è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni: 961 per l’anno scolastico 2024-2025; 949 per l’anno scolastico 2025-2026; 938 per l’anno scolastico 2026-2027, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella regione.

Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell’anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell’anno scolastico 2026/2027. L’assessore Di Molfetta ha inoltre proposto la formazione di una commissione ristretta -idea accettata all’unanimità- che avrà il compito di coordinamento e di raccolta delle informazioni utili al fine di organizzare un piano organico da proporre alla Regione Puglia per il prossimo anno scolastico: ne faranno parte (individuate sempre all’unanimità) le dirigenti scolastiche Antonella Lo Surdo –Catalano Moscati, Milena Mancini - Bovio San Pio X – e Fulvia Ruggiero per la scuola Foscolo Gabelli.

“E’ stata certamente una proficua giornata di lavoro e confronto, mirata a valorizzare le pregevoli attività scolastiche presenti sul territorio con lo scopo di supportarle e migliorarle” per l’assessore Di Molfetta, il quale ricorda che “il dimensionamento scolastico, che parte dalla proposta del Comune di Foggia, sarà comunque vagliato dalla Regione Puglia e dall’Ufficio Scolastico Regionale, per salvaguardare le figure dirigenziali ed amministrative già operanti e razionalizzare eventuali riorganizzazioni scuole interessate”.