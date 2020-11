Eduscopio 2020, il Convitto 'Bonghi' primeggia in Capitanata tra gli istituti professionali

Il Convitto Bonghi di Lucera, istituto che include l’Ipssar e Ipia, è uno degli istituti scolastici superiori tra i migliori della Regione Puglia e il primo istituto in termini di occupabilità della Provincia di Foggia tra gli istituti professionali e dei servizi. Si tratta di un risultato eccezionale per la scuola diretta dal Rettore Mirella Coli e arriva nonostante un anno scolastico caratterizzato dall’emergenza Covid-19 grazie alla pubblicazione dei risultati di Eduscopio, lo studio della Fondazione Agnelli che da alcuni anni mette a confronto gli Istituti scolastici superiori dell’intera penisola.

E i risultati di questo studio nazionale rappresentano ora più che mai una vera e propria bussola per le famiglie che si preparano a scegliere il percorso di studio per i propri figli, considerato che sarà quasi certamente impossibile organizzare i soliti Open Day per presentare le scuole alle famiglie dei futuri studenti. Il Convitto 'Bonghi' di Lucera è una delle scuole più antiche della Provincia di Foggia ed ospita circa 800 studenti suddivisi tra Istituto Alberghiero, Professionale e Moda.

Eduscopio indica come indice di occupabilità il 52,22% che dimostra che più della metà dei diplomati riesce a trovare lavoro nel primo anno dalla maturità. Un risultato eccezionale che colloca l’istituto lucerino davanti all’Einaudi di Foggia, all’Olivetti di Orta Nova e al Pacinotti. Il nuovo lockdown non fermerà la dirigente Coli che ha dichiarato che per far conoscere la propria struttura alle famiglie, anche per i servizi convittuali, utilizzerà i principali mass media per veicolare al meglio l’orientamento in vista delle iscrizioni del prossimo anno scolastico.