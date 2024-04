'Progetti digitali', gli allievi del Cfp di Foggia tra i vincitori del concorso Aica

Nella giornata di ieri gli allievi e le allieve dei corsi Enaipis di Foggia hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale Aica “Progetti Digitali - IeFP”, che si è tenuta presso l’Assessorato della Regione Puglia di Bari.

Per l’occasione, allievi e allieve dei corsi di Operatore della Ristorazione e Operatore del Benessere hanno realizzato, con il supporto dei docenti, la Prof.ssa Grazia Consalvo ed il Prof. Emanuele Gabriele, la trama e la sceneggiatura di un fumetto che ha preso vita grazie alla collaborazione con il fumettista, artista, Marco Lepore. Il fumetto narra la vicenda di due compagne di scuola prima amiche, poi nemiche, vittime di un cyber-sistema che pretende perfezione.

Per la realizzazione sono state prese in esame tutte le forme di cyber-bullismo, tuttavia, di comune accordo con studenti e studentesse, si è optato di far luce sulla tematica del body shaming, sempre attuale e di grande rilevanza sociale.