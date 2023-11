Nel 'Giorno della libertà' al Pavoncelli di Cerignola la testimonianza di chi è scappato da Berlino Est

Una lezione di storia ed educazione civica davvero particolare e coinvolgente quella che ha visto protagonisti gli studenti delle classi quarte dell’istituto alberghiero ‘Pavoncelli’ di Cerignola. L’idea è stata delle professoresse di lingua tedesca Sara Barile, Alessandra Dargenio e Nunzia Terlizzi che hanno dato vita ad una lezione dal titolo ‘Oltre i muri’ in occasione del ‘Giorno della libertà’ (9 novembre), istituito nel 2005 dalla Repubblica italiana con la legge numero 61 per ricordare l’abbattimento del muro di Berlino.

A raccontare la storia della Germania divisa in due e della fuga di una parte di Tedeschi alla ricerca della libertà negata, sono stati un video che ha ripercorso la storia del famigerato muro e la testimonianza della signora Rosa Palma che ha condiviso con i ragazzi e le ragazze le vicende della sua famiglia, fuggita da Berlino Est in piena notte attraversando il fiume Spree e sotto il fuoco dei soldati russi. Una fuga che, però, si è conclusa con la riconquista della libertà nella parte ovest della città dove ad attendere la famiglia Palma c’era un fratello.

Il tutto accompagnato dalle foto private della signora Rosa, da quelle che ritraevano il muro prima della caduta e dagli scatti della East Side Gallery, il museo a cielo aperto con i murales che attualmente rivestono i resti del muro lasciati a memoria per le generazioni future. Al termine dell’incontro i ragazzi hanno scritto su foglietti di carta la loro idea di libertà, considerazioni poi lette ad alta voce per renderle note a tutti e per riflettere insieme sul valore della libertà.