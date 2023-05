Il ‘Centro provinciale istruzione adulti’ intitola la scuola a David Sassoli

Il Centro Provinciale istruzione adulti 1 Foggia si prepara ad un evento importante: l'intitolazione della scuola all'illustre David Maria Sassoli, che si terrà il 15 maggio 2023 alle ore 10.30, presso il Cpia 1 Foggia, in Via Sbano n.5/B Foggia.

L’evento è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Antonia Cavallone per celebrare e rendere omaggio alla memoria dello straordinario europarlamentare e al suo importante contributo alla società europea, nonché per rafforzare l'impegno della scuola nella promozione di valori come l'accoglienza, l'integrazione, la solidarietà, il rispetto e la convivenza pacifica tra le culture.

L’intera comunità scolastica è onorata di poter associare il proprio nome a quello di una personalità così eccezionale di uomo impegnato, altresì, nella difesa dell’ambiente, della giustizia sociale e della democrazia. Valori che hanno ispirato la sua vita e il suo impegno politico e che rimangono tutt’oggi un esempio per tutti coloro che credono in un mondo più giusto e solidale.

Il Cpia 1 Foggia è un’istituzione scolastica che rappresenta una comunità multietnica e multiculturale, dove ogni giorno l'educazione diventa un ponte tra le diverse culture, strumento di pace e dialogo. La cerimonia di intitolazione a David Maria Sassoli è un’occasione per riconoscere e diffondere i più alti ideali europei, sperando che la sua memoria continui a ispirare e motivare gli studenti, gli insegnanti e la comunità scolastica nel suo complesso.