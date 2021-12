La 'Casa Giocosa', la sfida della scuola d'infanzia bilingue dove l'inglese s'impara a 4 anni. "Risultati strabilianti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

A Foggia l'inglese s'impara a 4 anni, la sfida della scuola dell'infanzia bilingue: 'Risultati strabilianti'. La Casa Giocosa e Oxford School hanno lanciato il progetto nel 2020. Quest'anno in crescita il numero di iscritti Foggia prova a sovvertire le classifiche sul livello di conoscenza dell'inglese. L'Italia non ha mai brillato per la padronanza della lingua e nell'edizione 2021 del rapporto internazionale di EF Education First ha rimediato un "livello di competenza medio", 35esima su 112 paesi e regioni nel mondo e al 26esimo posto su 35 in Europa.

In uno degli ultimi report, la Puglia è risultata tra le cinque regioni con l'indice più basso di competenza, tutte localizzate al Sud. Anche nel tentativo di colmare questo divario, nel 2020 è partito il progetto della scuola dell'infanzia paritaria bilingue italiano/inglese La Casa Giocosa, in partnership con la scuola di lingua inglese Oxford School of English di Foggia. Nato come una sperimentazione, procede con successo nell'anno scolastico in corso, che ha fatto registrare un incremento delle iscrizioni. I risultati non sono solo incoraggiati ma strabilianti.

A soli 4 anni i bambini dialogano con la teacher Connie e acquisiscono le abilità di comprensione e ascolto fin dalla tenera età. Gli alunni seguono le lezioni in compresenza dell'insegnante curricolare e della docente madrelingua che, in tandem, propongono le materie della giornata in italiano e inglese, tutti i giorni, abbinando attività, ascolto ed esercizi. L'insegnante madrelingua Connie fa parte della Oxford School, ha lavorato per circa 15 anni come teacher nella scuola primaria in Inghilterra, a Cambridge. La Casa Giocosa e Oxford School of English hanno vinto la sfida: il progetto funziona e lo dimostrano i progressi dei piccoli iscritti. I bambini sono entusiasti e apprendono con estrema facilità.

"I nostri bambini sono felicissimi e i risultati che stiamo ottenendo sono davvero eccezionali - raccontano Katia e Marilina, le fondatrici della Casa Giocosa - La collaborazione attivata con la Oxford School si è rivelata vincente. I bambini stanno apprendendo tanto. Reputiamo importante questo progetto per l'intera comunità didattica perché costituisce una solida base per i cicli successivi". "A quell'età, è risaputo, i bambini assorbono facilmente i rudimenti di fonetica conquistando eccellenti risultati nella pronuncia - spiega Lucy, responsabile della Oxford School di Foggia - Il programma di apprendimento in questa fascia di età è auspicabilmente propedeutico al metodo Clil (Content and Language Integrated Learning), che si concretizza nell'insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua straniera nella scuola secondaria. Il mondo del lavoro oggi richiede skills specifiche che non possono prescindere da un'adeguata conoscenza dell'inglese, una sfida globale che non può coglierci impreparati".

La Casa Giocosa si trova in via Menichella 10 a Foggia, in zona Parco San Felice. Nasce nel 2010 dalla passione di due mamme unite da una lunga amicizia, Katia e Marilina. Comprende nido e scuola dell'infanzia bilingue. La Oxford School of English La Oxford language center srl di Foggia si trova in Viale Ofanto 122 ed è un franchisee del gruppo Oxford School of English, istituto accreditato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione. Foggia è la prima sede del Centro-Sud e collabora con enti pubblici, scuole statali e con le più importanti aziende del territorio.