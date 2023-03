Scuole, campionati studenteschi di calcio a 5: il 'Mauro del Giudice' si arrende con onore al Carpino

Successo per la delegazione di calcio a cinque dell’Istituto Superiore 'Mauro del Giudice' di Rodi Garganico costretto ad arrendersi solo nella finale persa, con onore con il Carpino.

Le gare, valevoli per la fase provinciale dei campionati studenteschi 2022-2023, si sono svolte nel campo di Cagnano Varano alla presenza del sindaco Michele di Pumpo e di Michelantonio Dionisio, delegato per i campionati studenteschi dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La squadra del 'Mauro del Giudice' era accompagnata dai docenti di Scienze Motorie e Sportive Giuseppina Bocale e Tobia di Tonno. Davanti agli spalti gremiti la squadra di Rodi Garganico si è imposta su quella di Vico del Gargano per cinque reti a quattro in una partita molto combattuta e al cardiopalma. L’esito della partita è stato sempre in bilico sino alla rete decisiva della compagine di Rodi.

Nell’altra sfida la rappresentativa del Carpino ha sconfitto quella del San Nicandro Garganico. Poi si è svolta la finale tra il Carpino che ha battuto la rappresentativa del Mauro del Giudice. Soddisfatta per la giornata di sport la dirigente dell’istituto Mauro del Giudice, Teresa Cucciniello, che si è congratulata con gli studenti-calciatori.