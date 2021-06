Il calendario scolastico 2021/2022 della Puglia: la scuola comincerà il 20 settembre e finirà il 9 giugno

Scuole chiuse dal 23 dicembre al 9 gennaio per via delle festività natalizie e dal 14 al 19 aprile per quelle pasquali

La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2021-22. La scuola comincerà il 20 settembre e terminerà il 9 giugno. L'attività educativa nelle scuole d'infanzia termina il 30 giugno.

Non si andrà a scuola, oltre che nelle domeniche, nei giorni festivi riconosciuti dalla normativa statale vigente: il 1 novembre, l'8, il 25, 26 dicembre. Il primo e il 6 gennaio. Nei giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo. Il 25 aprile e il primo maggio.

Rispetto al calendario scolastico regionale non si andrà a scuola il 2 giugno, durante la festa del santo patrono nel caso in cui la festività ricada in un giorno lavorativo, il 2 novembre, dal 23 dicembre al 9 gennaio per via delle festività natalizie e dal 14 al 19 aprile per quelle pasquali.

Per quanto riguarda la ricorrenza del Santo Patrono, qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero.