'Un caffè con l'artista' al liceo Perugini: "Stimoli preziosi per la crescita dei ragazzi"

Vieni a prendere un caffè da noi? È l?invito che gli alunni del Liceo Artistico Perugini rivolgono agli artisti e creativi affermati del territorio e non solo, per dialogare con loro, per ascoltare il loro percorso di studio e professionale, le loro esperienze, gli strumenti e le tecniche utilizzate per le loro opere e fare tesoro dei loro consigli.



"Il caffè offerto all?artista e in sala, contribuisce a creare un clima confidenziale per abbandonare le formalità e lasciarsi andare nel raccontare e raccontarsi. Il Liceo Artistico Perugini mostra, attraverso le numerose iniziative, la visione della scuola. Una scuola creativa, unica, originale, moderna che continuamente offre sollecitazioni e stimoli preziosi per la crescita dei ragazzi".



'Un caffè con l?artista' è un progetto che si svolge nello spazio teatro della scuola in orario curriculare. Ideatrice e curatrice del progetto è la prof. ssa Anna Maria Toma insieme alla referente per le attività artistiche sul territorio, la prof.ssa Patrizia Maggi. La dirigente scolastica del Liceo è la Prof.ssa Mirella Coli.



Ogni mese ci sarà un artista diverso e tra loro anche ex alunni della scuola che, con piacere, ritornano nei banchi per raccontare il loro percorso animati dal piacere della condivisione e nell?occasione salutare i loro insegnanti. Ed è quello che è avvenuto stamattina, Luis Antonio esperto internazionale di tatuaggio che vive in Svizzera, si è diplomato dalla scuola 15 anni fa. E con immenso piacere è stato accolto dai ragazzi presenti a cui ha svelato il fantastico mondo del tatuaggio presentando il suo percorso professionale, le sue difficoltà, le sue ambizioni.



Tante sono state le domande poste dagli alunni, le curiosità e le informazioni, tutte molto interessanti, non sono mancate anche quelle un po? intriganti.



Nell?incontro del 30 novembre è stata ospite Antonella Tolve e il suo personalissimo PitPop. il termine coniuga la parola pittogramma e pop art dando vita ad originali opere di arte digitale perfetta anche per complementi d?arredo moderni e contemporanei.

Ogni appuntamento viene registrato per realizzare una serie di puntate video disponibili sul canale YouTube della scuola a cura del regista