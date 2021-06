Foggia, altra "grave sofferenza" per le famiglie bisognose: "Cancellati 850mila euro di buoni per la frequenza degli asili nido"

Non c’è pace per le famiglie e gli asili nidi della città di Foggia. Il presidente della Fism Fabio Daniele denuncia: "Abbiamo appreso con incredulità che i servizi del Comune di Foggia hanno cancellato 850mila euro destinati alle famiglie per l’assegnazione di buoni per la frequenza degli asili nidi. Una notizia vergognosa, se si pensa che i buoni sono destinati a famiglie di basso reddito che non potranno più frequentare nessun asilo nido per i costi eccessivi di questi servizi. Chi ha potuto immaginare, in un periodo di grave emergenza sociale, un’azione di questo tipo?" tuona.

Nel mirino di Daniele finisce la "gestione discutibile di un ufficio che ci sorprende negativamente visti i rapporti di leale collaborazione istituzionale che hanno sempre contraddistinto l'assessorato all’Istruzione"

Daniele sottolinea che il "finanziamento delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia era in essere da circa 40 anni e ha sempre contraddistinto la nostra città nel bene. Un taglio di bilancio che disimpegna il Comune da un servizio fondamentale, per cui ha anche avuto un significativo aumento di fondi dallo Stato centrale. Infatti, ammonta a circa 1,5 milioni la dotazione del fondo di solidarietà comunale quale quota assegnata per i servizi di asilo nido. L’incremento dei trasferimenti è stato di circa 350mila negli ultimi due anni"

Il presidente della sezione foggiana della federazione italiana scuola materna e nidi ha inviato una nota al commissario Marilisa Magno chiedendo di essere convocati urgentemente e di correggere la proposta di bilancio di previsione proposta dai servizi comunali e di attivare immediatamente gli uffici comunali per la pubblicazione del bando: "Evitiamo alla nostra comunità un’altra grave sofferenza"