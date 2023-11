Azione Studentesca torna nella Consulta Provinciale degli Studenti

La Cps è il massimo organo istituzionale di rappresentanza degli studenti ed è legato alle competenze della direzione generale per lo studente, l'inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell'istruzione. Il compito principale è quello di garantire il più ampio confronto fra studenti e ministero, attuato tramite la realizzazione di progetti che coinvolgano il più ampio numero di studenti ed istituti, l'ottimizzazione e l'integrazione in rete di attività extracurricolari, la formulazione di proposte che superino la dimensione del singolo Istituto, la stipulazione di accordi con enti locali, associazioni e organizzazioni del mondo del lavoro.

Svolge un ruolo consultivo in merito alle politiche di formazione, istruzione e diritto allo studio, formulando proposte ed esprimendo pareri agli uffici competenti del Ministero, enti locali, associazioni, organizzazioni e Imprese. Quest’anno, dopo il precedente biennio, tutte le scuole secondarie di secondo grado di Capitanata hanno votato per il rinnovo dei componenti di quest’assemblea.

Quella di Azione Studentesca è risultata essere la lista più suffragata a Foggia, facendo così eleggere cinque consiglieri.

Così Cristian Mucciarone, Presidente Cittadino di Azione Studentesca: “Lo straordinario risultato conseguito è frutto di una politica studentesca portata avanti con serietà, competenza e determinazione. Pertanto gli studenti foggiani hanno riposto in noi fiducia, accordandoci circa 1400 preferenze. Ora la partita inizia in una Consulta, come quella di Capitanata, che tuttavia non ha mai espresso le sue grandi potenzialità, da sempre offuscata da un becero sindacalismo rosso. Il nostro obiettivo è affiancare la protesta alla proposta a difesa degli interessi degli studenti. In tre parole: merito, orgoglio e identità per costruire la scuola del domani".

Il gruppo di giovani studenti, che fa riferimento alla figura politica di Mario Giampietro, commissario cittadino di Fratelli d’Italia, da tre anni a questa parte si è messo in gioco e ha sempre dibattuto su molti temi che riguardano anche e soprattutto le politiche del territorio foggiano.