Si arricchisce l'offerta formativa del Pavoncelli: attivato il percorso per il diploma di 'Tecnico riparatore di veicoli a motore'

La Regione Puglia nell’ambito del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2024/25 ha autorizzato il Pavoncelli di Cerignola ad attivare il percorso di quarto anno di IeFP per il conseguimento del diploma professionale di Tecnico Riparatore dei veicoli a motore.

Si arricchisce così l’offerta formativa del Pavoncelli per l’indirizzo di studio quinquennale 'Manutenzione e assistenza tecnica', che si completa con i percorsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica di 'Operatore meccanico' e oggi con percorsi quadriennali di IeFP per la qualifica di “Tecnico riparatore dei veicoli a motore”.

La nuova qualifica potrà essere un importante passaporto per il mondo del lavoro anche nel territorio di riferimento, dove operano tantissime piccole e medio imprese del settore.