Una docente foggiana tra i vincitori all'Atlante-Italian Teacher Award, il premio dedicato ai migliori insegnanti

C'è una foggiana tra i tre insegnanti vincitori dell'edizione 2024 del premio 'Atlante - Italian Teacher Award', istituito da United Network in partnership con La Repubblica e Repubblica Scuola.

Il premio si rivolge ai progetti formativi extracurricolari più innovativi realizzati dagli insegnanti italiani delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Come si legge sul sito di Atlante, "l'obiettivo è far emergere, su una grande piattaforma digitale consultabile, i progetti e le iniziative dei docenti della scuola italiana, contribuendo a portare alla luce il grande lavoro che gli insegnanti svolgono quotidianamente all'interno delle aule". Per ogni vincitore è prevista la partecipazione a un viaggio formativo a New York

La foggiana Maria Paola Fortuna, insegnante della scuola secondaria di primo grado 'Ruggero Bonghi' di Roma, è una delle tre vincitrici del premio, insieme a Mario Catalano (insegnante di tecnologia alla 'Giovanni Pascoli' di Erice, nel Trapanese) e a Giuseppe Fiamingo (insegnante al liceo Scientifico 'Fratelli Vianeo' di Tropea).

Insegnante della scuola secondaria di primo grado 'Ruggero Bonghi' di Roma, la professoressa foggiana è stata premiata per il suo progetto 'Non solo ditattiCAA. La Caa per sensibilizzare all'inclusione', riguardante l'autismo. Il progetto è consistito nella organizzazione di diverse attività finalizzate alla sensibilizzazione della comunità scolastica sulla tematica dello spettro autistico.