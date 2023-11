Gli studenti di Apricena campioni regionali di pilotaggio di mini droni

Provetti piloti di mini droni FVP. Sono gli studenti dell’Istituto Federico II di Apricena che lo scorso 26 ottobre si sono laureati campioni regionali al ‘DB Racing’, organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) presso la Fiera del Levante a Bari in occasione dell’evento ‘Drones Beyond 2023’.

I campioni, che hanno avuto la meglio sugli studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta la Puglia, sono stati Vincenzo Di Carlo, Damiano Di Perna e Martino Gassi della 5? B, Nicola Terlizzi ed Emiliano Pizzicoli della 3? B, che si sono preparati alla competizione attraverso lo studio delle caratteristiche del drone FPV, del software di supporto e con esercitazioni per familiarizzare con il drone. A supportarli i compagni di classe che hanno tifato per loro durante l’intera gara.

Al termine della competizione, inoltre, docenti e studenti hanno visitato l’esposizione dell’evento, seguito i convegni del ‘Drones Beyond 2023’ e assistito alle dimostrazioni di missioni con droni. Nel pomeriggio, a conclusione di una giornata piena di emozioni e soddisfazioni, per tutti un seminario di orientamento organizzato dal DTA in collaborazione con la Fondazione ITS Aerospazio Puglia sul tema dei nuovi profili tecnici del settore aerospaziale. L’obiettivo, avvicinare gli studenti alle tecnologie e all’innovazione. Al ritorno a casa, per i giovani campioni gli auguri e i complimenti della dirigente Alessia Colio.