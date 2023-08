Diritto allo studio, in arrivo quasi diecimila euro per mensa, trasporto e interventi vari

Sono in arrivo quasi diecimila euro per le scuole pugliesi. Si tratta del finanziamento previsto dal ‘Piano regionale per il diritto allo studio’ proposto da Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro e approvato in Giunta nella seduta di martedì scorso. Complessivamente saranno 9.800.000 euro da impiegare per i servizi di mensa, trasporto e per altri interventi scolastici, nonché come contributi di gestione alle scuole dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro, convenzionate con i Comuni, e degli Enti locali.

I contributi saranno assegnati sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della popolazione scolastica e dei servizi previsti dai comuni in fase di programmazione annuale. In particolare è stato previsto un contributo di 0,45 euro a pasto per un massimo di 180 giorni di servizio effettuato nelle scuole statali e nelle scuole dell’infanzia paritarie private e degli Enti locali. I fruitori sono 94.362 alunni di cui 53.413 dell'infanzia statale, 8.355 dell’infanzia paritaria, 30.875 della primaria e 1.719 alunni della scuola secondaria di primo grado. L’importo complessivo stanziato è di 6.899.258 euro, di cui 6.318.038 euro per la mensa gestita dai Comuni e 581.220 euro per la mensa curata direttamente dai gestori delle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate.

Per il trasporto scolastico, i contributi sono stati assegnati tenendo conto delle diverse tipologie di servizio: diretto con utilizzo di scuolabus comunali, euro 1.200 per ogni automezzo impiegato; in appalto a terzi o misto con automezzi comunali e dell’impresa, in percentuale rispetto alla spesa sostenuta dai comuni. Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato con 705 scuolabus a favore di 22.411 alunni. Lo stanziamento regionale complessivo per il servizio trasporto scolastico è di 1.586.613 euro.

Il Piano, infine, prevede contributi ai Comuni per ‘interventi vari’ come acquisto di sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per disabili, per un importo totale di 427.023 euro, nonché contributi di gestione alle scuole dell’infanzia degli Enti locali e alle scuole dell’infanzia private paritarie senza fini di lucro convenzionate con i comuni (importo massimo 1.096,40 euro a sezione) per complessivi 800.000 euro. Per quanto riguarda i contributi per l’acquisto di nuovi scuolabus elettrici, richiesti da 44 Comuni, gli stessi saranno assegnati in una fase successiva.