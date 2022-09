"Siate sensibili verso chi lotta". NicoForza sul cancro pediatrico: "Ognuno può fare tanto e bene"

“Ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare tanto e può fare bene. Quelli che sembrano, a volte, piccoli gesti, nella mia situazione, sono energia vitale che ti dà la forza di proseguire a lottare”. A lanciare l’appello, nel mese della sensibilizzazione sul cancro pediatrico, è NicoForza, youtuber foggiano che da quattro anni racconta sui suoi canali la sua battaglia contro la leucemia.

“L’altro giorno ho incrociato lo sguardo di un ragazzo appena ricoverato, e ho rivisto in lui i miei occhi quando quattro anni fa la parola 'leucemia' mi ha sconvolto la vita", racconta. Così, il giovane tifoso del Foggia, ha ripercorso la sua battaglia, da quel 20 luglio 2018 ad oggi, tra momenti di scoramento e voglia di farcela, tra riprese e cadute, dal trapianto fino a questo ultimo, lunghissimo, ricovero in ospedale.

“Settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulle problematiche e sui diritti dei bambini e degli adolescenti malati di cancro”, ricorda NicoForza. “Io prima di vivere tutto questo non avevo idea di cosa significasse la malattia oncologica, poi sulla mia pelle ho capito che la vita non è scontata e che solo grazie alla medicina e alla ricerca si può avere la possibilità di guarire", aggiunge.

"Ancora, ho capito quanto fosse importante avere vicino la mia famiglia, gli amici, la scuola e tutte quelle persone che, in modi diversi, mi hanno fatto percepire la loro presenza. Sin da subito ho iniziato a raccontare la mia storia su questo canale aprendo una finestra su quel mondo che, ad oggi, mi è ancora precluso. Ma che desidero riprendere tutto. Vorrei che questo mio racconto vi renda più sensibili e vicini a quanti, come me, stanno comattendo la loro battaglia personale. Ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare tanto e può fare bene", conclude.