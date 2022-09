Asili nido comunali aperti di pomeriggio fino alle 19

"Implementiamo i servizi degli asili nido comunali per venire incontro alle esigenze di migliaia di famiglie che usufruiscono delle due scuole per l’infanzia di Cerignola e per la scuola dell’infanzia di Ordona”. Il presidente dell’Ambito Territoriale di Cerignola, Maria Dibisceglia, annuncia l’estensione dell’orario di apertura delle strutture grazie all’azione di rafforzamento territorio per i servizi di cura all’infanzia presentata dal Comune di Cerignola in qualità di capofila dell’Ambito di Cerignola.

Con Decreto n.3886/Pac del 12 luglio 2022, l’Autorità di Gestione ha approvato il Piano di intervento Infanzia per un importo complessivo pari ad € 761.629,25. “Oltre all’estensione dell’orario di apertura dei due asili nido comunali di Cerignola di via Tagliamento e via Torricelli, e dell’asilo comunale di Ordona, la misura prevede l'erogazione di buoni servizio finalizzati a sostenere le famiglie nelle spese per accedere ai servizi per la prima infanzia in strutture private autorizzate al funzionamento ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa regionale di settore ed iscritte al Catalogo regionale dell'offerta per minori”.

Nello specifico, con il finanziamento “si è garantita l’apertura pomeridiana dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 ed il sabato dalle ore 14 alle ore 18 dei tre asili nido comunali. Possono accedere al servizio tutti i bambini/e di età compresa tra i tre e i trentasei mesi residenti e/o domiciliati nei comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di Cerignola”.

I due asili nido di Cerignola possono accogliere fino ad un massimo di 30 bambini ciascuno, mentre l’asilo nido di Ordona fino ad un massimo di 24 bambini. I soggetti interessati all’erogazione del servizio dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità riportate nell’avviso pubblicato sui siti dei comuni di Cerignola e di Ordona utilizzando l’apposita modulistica.

"L'asilo nido è un primo presidio educativo che permette ai genitori di formare i loro figli introducendoli al mondo della socializzazione. Implementare le ore di apertura delle strutture del territorio significa, in altri termini, potenziare lo sviluppo della personalità dei più piccoli garantendo l'ascolto ed il rispetto dei bambini nella loro totalità, permettendo così alle famiglie di completare un percorso di crescita in sicurezza e con professionalità", conclude Dibisceglia