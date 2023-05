Anna Di Biase, il neo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi di Rodi Garganico

Conoscere e promuovere le tradizioni rodiane; comprendere che la convivenza democratica è fondata sulla collaborazione e inclusione di tutti, valorizzare servizi, strutture della scuola e della nostra cittadina, essere parte attiva del progetto 'Coloriamo il nostro futuro', progetto che rende protagonisti noi ragazzi nella tutela e nello sviluppo delle aree protette, vivere il territorio in maniera responsabile, conoscerlo per valorizzarlo e promuoverne lo sviluppo. Sono i punti del programma del neo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi di Rodi Garganico Anna Di Biase eletta questa mattina alla presenza del sindaco della città garganica, Carmine d’Anelli, di assessori e amministratori della città.

L’elezione è avvenuta nell’aula consiliare alla presenza di numerosi studenti e rappresentanti delle scuole della città, tra cui quella dell’istituto di istruzione secondaria superiore 'Mauro del Giudice' presente con la professoressa Pia Azzarone.

Oltre alla sindaca Anna Di Biase di 12 anni, eletti come consiglieri anche Giorgio Ognissanti di 13 anni, Angelo Castellucci di 14 anni, Mirjana Pia De Felice di 11 anni, Martin Di Lorenzo di 10 anni, Simone Pio Castelluccia di 14 anni, Maria Morelli di 10 anni, Andrea Romagnuolo di 11 anni e Ritta Petti Carnevale di 12 anni.

Una neo sindaca con le idee già ben chiare. “L'onore di questa elezione – ha detto - non riguarda solo me, ma tutta la squadra dei candidati eletti e sono sicura che insieme riusciremo a collaborare per realizzare qualcosa di costruttivo che possa aiutare la nostra piccola comunità. So già che potrò contare sul loro impegno, sul loro senso di responsabilità e senso civico. La parola ‘Sindaco’ – ha concluso Anna Di Biase indossando per la prima volta la sua fascia tricolore - significa ‘amministratore di giustizia’, per cui io, insieme ai miei consiglieri faremo in modo di operare nel bene di tutti, a favore di tutti. Saremo aperti alle idee, alle innovazioni per il bene comune.