L'astrofisica Amata Mercurio inaugura il 'Progetto Cielo' al Liceo Marconi

“Guarda le stelle, e da loro impara” (A. Einstein). Al Liceo Marconi le stelle e l’universo si guardano e si studiano con il 'Progetto Cielo', Corso di Astronomia per studenti promosso dal Dipartimento di Scienze del liceo foggiano in collaborazione con l’associazione GAD – Gruppo Astrofili Dauni. Giunto alla dodicesima edizione, prenderà il via venerdì 19 gennaio (ore 16.30) nella Sala del Tribunale della Dogana con l’astrofisica Amata Mercurio, del Dipartimento di Fisica 'E.R. Caianiello' dell’Università degli Studi di Salerno – INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

“La storia delle galassie raccontata dai fotoni” il tema dell’intervento della prof.ssa Mercurio che spiegherà come i fotoni, messaggeri dell’astrofisica, viaggiando nel tempo e nello spazio, permettano di svelare i misteri dell’Universo sin dalle sue origini. “Progetto Cielo” si propone di fornire una visione panoramica delle numerose tematiche in cui si suddivide la scienza astronomica e le conoscenze necessarie all’interpretazione dei meccanismi celesti e delle caratteristiche dell’universo. Il Progetto facilita l’approccio diretto alle meraviglie del cielo stellato attraverso l’utilizzo degli strumenti astronomici, e pone le basi per un eventuale approfondimento della passione verso l’Astronomia.

“È un progetto storico del nostro Liceo – afferma la dirigente scolastica prof.ssa Piera Fattibene – un progetto lungimirante perché nell’arricchire l’offerta formativa si rivela oggi fortemente orientante, per quegli studenti che dovessero scoprire in una passione una opportunità negli studi universitari”.

“Abbiamo pensato di aprire l’evento inaugurale alla cittadinanza – prosegue la dirigente – perché crediamo nel valore formativo delle istituzioni scolastiche per la crescita culturale del territorio, e siamo certi che la prof.ssa Mercurio, con le sue competenze, la sua esperienza, e la sua straordinaria capacità comunicativa saprà coinvolgere non solo i nostri studenti ma anche tutti cittadini che vorranno sapere qualcosa di più sui misteri dell’universo”. Il progetto proseguirà con altri sei incontri (presso il liceo Marconi) a cura di docenti del Liceo e del Gruppo Astrofili Dauni. Prevista anche una “serata astronomica”, con osservazioni al telescopio.

Amata Mercurio

Amata Mercurio è un astrofisico, professore associato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Salerno e associato con incarico di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli. Laureata con lode in Fisica all'Università Federico II di Napoli, ha conseguito il Dottorato sempre in Fisica presso l’Università degli Studi di Trieste. È esperta nello studio della formazione e dell’evoluzione delle galassie, partecipa attivamente a diversi progetti internazionali osservativi, quali le survey extragalattiche condotte con telescopi spaziali come JWST e Euclid e con strumenti su telescopi da terra, quali lo spettrografo WEAVE, della cui survey StePS (The WEAVE-Stellar Population Survey) è co-lead. Inoltre è coinvolta nello studio dello sfruttamento scientifico di strumenti e telescopi in fase di costruzione, come, ad esempio 4MOST@VISTA, LSST, MOSAIC@ELT ed è autrice di più di 200 articoli su riviste scientifiche internazionali.