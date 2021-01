Tourist manager, dalla Dante Alighieri di Cerignola gli strumenti agli studenti per la nascita di una nuova professione

L’Itet Dante Alighieri di Cerignola, grazie alla pubblicazione 'Alternanza in tour', con atto ufficiale datato 17 dicembre scorso a firma dell’Anpal Servizi Spa di Roma (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), ha ottenuto l’ambito riconoscimento di buona prassi nell’ambito di progetti di alternanza scuola lavoro/PCTO.

La guida turistico-culturale, realizzata nel 2018, a cura degli studenti del IV e V anno dell’indirizzo turistico dell’Istituto, è stata redatta in collaborazione con il club per l’Unesco e l’associazione di promozione sociale OltreBabele di Cerignola ed ha avuto il patrocinio e il sostegno economico da parte dell’assessorato alla Formazione all’Istruzione della Regione Puglia, guidato da Sebastiano Leo.

“La nostra scuola è impegnata a fornire ai nostri studenti gli strumenti per la nascita di un nuovo profilo professionale, quello del Tourist Manager,- dichiara il dirigente scolastico Salvatore Mininno - che possa favorire un turismo integrato, riscoprendo la dimensione “locale” e integrandola con quella 'globale'. La nostra scuola, inoltre, sta continuando ancora oggi ad offrire opportunità di crescita professionale nel settore turistico e lo dimostra l’attivazione di un percorso di Alta Formazione di Istruzione Tecnica Secondaria (ITS) con il corso in Local Food Digital Marketing”.

Il riconoscimento come buona prassi dell’attività svolta nel settore turistico dimostra che l’unione Scuola-Territorio è sempre vincente e genera processi positivi che meritano riconoscimenti e generano terreno fertile per una semina sempre più fertile.